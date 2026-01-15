EYT’liler Dahil Edildi, Yaş Sınırı Yok: Emeklilere Ücretsiz Olan Yerler ve İndirim Avantajları

Türkiye'de Mart 2025 verilerine göre 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle son iki yılda 2 milyon 745 bin kişi emekli oldu. Emekliler için pek çok indirim bulunuyor. Bu indirimin yanı sıra emeklilerin ücretsiz ziyaret edebileceği pek çok nokta da mevcut. Üstelik bu haktan ve indirimden EYT'liler de dahil yaş sınırı olmaksızın tüm emekliler faydalanıyor. İşte emeklilere ücretsiz olan yerler ve emeklilere indirimler.