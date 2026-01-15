onedio
EYT’liler Dahil Edildi, Yaş Sınırı Yok: Emeklilere Ücretsiz Olan Yerler ve İndirim Avantajları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2026 - 17:53

Türkiye'de Mart 2025 verilerine göre 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle son iki yılda 2 milyon 745 bin kişi emekli oldu. Emekliler için pek çok indirim bulunuyor. Bu indirimin yanı sıra emeklilerin ücretsiz ziyaret edebileceği pek çok nokta da mevcut. Üstelik bu haktan ve indirimden EYT'liler de dahil yaş sınırı olmaksızın tüm emekliler faydalanıyor. İşte emeklilere ücretsiz olan yerler ve emeklilere indirimler.

Emeklilere ücretsiz olan yerler ve indirim avantajlar.

2026 yılı itibarıyla emeklilere sağlanan hak avantajlarında 65 yaş sınırı kaldırıldı. Yaş sınırı olmaksız EYT’liler de avantajlara dahil edildi. Ücretsiz ziyaret ve indirim avantajlarından faydalanmak için sadece kimlik kartı gerekli. Kimlik kartını ibraz eden emekliler avantajlardan faydalanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm tarihi mekanlar emeklilere ücretsiz.

Yeni düzenlemeyle Efes Antik Kenti'nden Göbeklitepe'ye, Topkapı Sarayı'ndan Sümela Manastırı'na kadar tüm müze ve ören yerleri emeklilere ücretsiz. Devlet Tiyatroları'ndaki tüm oyunlar emekliler ücret ödemeden izleyebilecek. Tabiat parklar ve milli park giriş ücretleri de emekliye ücretsiz oldu.

Pek çok tesis konaklama ve yemek indirimi var.

Kamus sosyal tesislerinde emekliler indirimden faydalanabilecek. Öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları gibi kamu kurumlarına ait tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinde yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda emekliye indirim var. 

Öte yandan birçok belediye kendisine ait tesis ve kafelerde Emekli Kartı olan vatandaşlara indirim sağlıyor.

Emeklilere ulaşımda indirim.

Şehirlerarası otobüs biletlerinde emekliye yüzde 20 indirim uygulanması zorunlu. TCDD Taşımacılık ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) ise emeklilere dönemsel olarak yüzde 10-20 arasında indirim fırsatı sunuyor. 

Öte yandan şehir içi ulaşımda (otobüs-metro-metrobüs) emekliye indirim için 65 yaş sınırı devam ediyor. 

Havale ve EFT işlemlerinde ücret alınmıyor

Emekliler maaşlarını aldığı bankada ücretsiz havale ve EFT işlemi gerçekleştiriyor. Banka şubelerinde ise emeklilere sıra önceliği tanınıyor.

Yorum Yazın