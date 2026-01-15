EYT’liler Dahil Edildi, Yaş Sınırı Yok: Emeklilere Ücretsiz Olan Yerler ve İndirim Avantajları
Türkiye'de Mart 2025 verilerine göre 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle son iki yılda 2 milyon 745 bin kişi emekli oldu. Emekliler için pek çok indirim bulunuyor. Bu indirimin yanı sıra emeklilerin ücretsiz ziyaret edebileceği pek çok nokta da mevcut. Üstelik bu haktan ve indirimden EYT'liler de dahil yaş sınırı olmaksızın tüm emekliler faydalanıyor. İşte emeklilere ücretsiz olan yerler ve emeklilere indirimler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklilere ücretsiz olan yerler ve indirim avantajlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm tarihi mekanlar emeklilere ücretsiz.
Pek çok tesis konaklama ve yemek indirimi var.
Emeklilere ulaşımda indirim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın