Kuyumcu Yeni Altın Düzenlemesini “Yastık Altı Altınlar Kontrolde Olacak” Diyerek Anlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 15:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı paranın önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kuyumcu da yeni sistemin detaylarını “Yastık altı altınlar devlet kontrolünde olacak” diyerek anlattı.

Sosyal medyada gündem olan yeni altın sistemi açıklaması

Ne olmuştu?

Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ve sahtecilik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla alım-satım işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Nakit alışverişte 30 bin lira sınırı devam edecek.

