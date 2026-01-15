Kuyumcu Yeni Altın Düzenlemesini “Yastık Altı Altınlar Kontrolde Olacak” Diyerek Anlattı

Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ve sahtecilik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla alım-satım işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Nakit alışverişte 30 bin lira sınırı devam edecek.