Kuyumcu Yeni Altın Düzenlemesini “Yastık Altı Altınlar Kontrolde Olacak” Diyerek Anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı paranın önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kuyumcu da yeni sistemin detaylarını “Yastık altı altınlar devlet kontrolünde olacak” diyerek anlattı.
Sosyal medyada gündem olan yeni altın sistemi açıklaması
Ne olmuştu?
