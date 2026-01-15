onedio
TÜSİAD’ın Yeni Başkanı DİMES’in CEO’su Ozan Diren Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 13:08

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin bugün düzenlenen genel kurulunda tek aday olarak yarışan Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve içecek markası DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, yeni başkan seçildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın görev süresi uzatıldı.

“Patronlar Kulübü” TÜSİAD’da bugün genel kurul düzenlendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanı Ozan Diren oldu. Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve içecek markası DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimde 165 oy alarak başkanlığa seçildi.

Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın da görev süresi uzatıldı.

Ozan Diren Kimdir? Ozan Diren Ne İş Yapıyor?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibarıyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Diren, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanıdır.

