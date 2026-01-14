onedio
article/comments
article/share
34 Ülkeye İhracat Yapan Asansör Firması Konkordato İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 22:17

Bursa merkezli Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Prolift Global Dış Ticaret A.Ş., yaşanan mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 2002’de Giresun’da kurulan ve büyümesiyle birlikte üretimini Bursa’ya taşıyan Prolift Asansör, son yıllarda asansör sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyordu.

Farklı kıtalarda 34 ülkeye ihracat yapıyordu.

Nilüfer’de 16 bin metrekarelik modern tesislerinde üretim yapan şirket, resmi kayıtlara göre Türkiye’de kat ve kabin kapısı üretiminde liderdi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Prolift Asansör, yaptığı ileri teknoloji yatırımlarıyla yıllık üretim kapasitesini 10 bin kapıdan 160 bin adede çıkardı. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya ihracat yapan firma, 2018 itibarıyla 34 ülkeye satış gerçekleştiriyordu. Prolift; standart kat ve kabin kapılarının yanı sıra paket asansör sistemleri, kabin, kontrol panosu, süspansiyon ve makine şasisi üretimiyle de sektörde yer alıyordu.

Konkordato şartları açıklandı.

Mahkeme kararıyla Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticileri Bahtiyar Karakoç ve Vildan Karakoç’un başvurusu üzerine konkordato süreci resmen başlatıldı. 12 Ocak 2026 saat 15.30 itibarıyla geçerli olmak üzere şirketlere üç ay süreyle geçici mühlet tanındı.

Bu süre boyunca şirketler hakkında yeni icra takibi yapılamayacak, devam eden takipler durdurulacak ve haciz işlemleri uygulanmayacak. Rehinli alacaklar için takipler devam edebilecek ancak rehinli malların satışı ve muhafazası mümkün olmayacak.

Mahkeme, konkordatonun başarı ihtimalinin incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Hukukçu Hakkı Savunur Soğancı, bağımsız denetçi Neslihan Koçak ve Ali Kahve, şirketlerin tüm işlemlerini denetleyip onaylayacak.

Kararda ayrıca, şirkete ait çeklerin mühlet sonrasında ibraz edilmesi halinde bankalarca “karşılıksızdır” yerine “konkordato tedbiri” şerhi düşüleceği ifade edildi.

Konkordato talebinin nihai değerlendirmesi için duruşmanın 15 Nisan 2026’da yapılacağı, alacaklıların ise yedi gün içinde mahkemeye itirazda bulunabileceği belirtildi.

