34 Ülkeye İhracat Yapan Asansör Firması Konkordato İlan Etti
Bursa merkezli Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Prolift Global Dış Ticaret A.Ş., yaşanan mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 2002’de Giresun’da kurulan ve büyümesiyle birlikte üretimini Bursa’ya taşıyan Prolift Asansör, son yıllarda asansör sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyordu.
Farklı kıtalarda 34 ülkeye ihracat yapıyordu.
Konkordato şartları açıklandı.
