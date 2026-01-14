34 Ülkeye İhracat Yapan Asansör Firması Konkordato İlan Etti

Mahkeme kararıyla Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticileri Bahtiyar Karakoç ve Vildan Karakoç’un başvurusu üzerine konkordato süreci resmen başlatıldı. 12 Ocak 2026 saat 15.30 itibarıyla geçerli olmak üzere şirketlere üç ay süreyle geçici mühlet tanındı.

Bu süre boyunca şirketler hakkında yeni icra takibi yapılamayacak, devam eden takipler durdurulacak ve haciz işlemleri uygulanmayacak. Rehinli alacaklar için takipler devam edebilecek ancak rehinli malların satışı ve muhafazası mümkün olmayacak.

Mahkeme, konkordatonun başarı ihtimalinin incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Hukukçu Hakkı Savunur Soğancı, bağımsız denetçi Neslihan Koçak ve Ali Kahve, şirketlerin tüm işlemlerini denetleyip onaylayacak.

Kararda ayrıca, şirkete ait çeklerin mühlet sonrasında ibraz edilmesi halinde bankalarca “karşılıksızdır” yerine “konkordato tedbiri” şerhi düşüleceği ifade edildi.

Konkordato talebinin nihai değerlendirmesi için duruşmanın 15 Nisan 2026’da yapılacağı, alacaklıların ise yedi gün içinde mahkemeye itirazda bulunabileceği belirtildi.