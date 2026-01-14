Ünlülere Yönelik Operasyonda 15 Kişinin Test Sonucu Pozitif Çıktı
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin yapılan testlerinde kokain kullanımına rastlandığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Test sonuçları pozitif çıkan 15 isim belli oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın