Ünlülere Yönelik Operasyonda 15 Kişinin Test Sonucu Pozitif Çıktı

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, aralarında Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de bulunduğu 15 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Dosyada yer alan diğer şüpheliler Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt’un ise saç ve kan örneklerinde kokain maddesine rastlandığı bildirildi.