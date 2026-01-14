onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda 15 Kişinin Test Sonucu Pozitif Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 21:04

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin yapılan testlerinde kokain kullanımına rastlandığı öğrenildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 15 isim belli oldu.

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, aralarında Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de bulunduğu 15 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Dosyada yer alan diğer şüpheliler Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt’un ise saç ve kan örneklerinde kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
