ABD, Rusya Dahil 75 Ülke İçin Vize İşlemlerini Askıya Aldı

ABD, Rusya Dahil 75 Ülke İçin Vize İşlemlerini Askıya Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 20:28

ABD yönetimi, Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya’nın da aralarında yer aldığı 75 ülke için vize işlemlerinin 21 Ocak’tan itibaren süresiz olarak durdurulacağını açıkladı.

75 ülke listede...

75 ülke listede...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya, Brezilya, İran ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemlerinin süresiz olarak durdurulacağını duyurdu. Leavitt, Fox News’te yayımlanan haberi referans alarak Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vize talimatını kamuoyuyla paylaştı.

21 Ocak'tan itibaren kısıtlamalar başlıyor.

21 Ocak'tan itibaren kısıtlamalar başlıyor.

Leavitt, “ABD; Rusya, İran ve Somali’nin de dahil olduğu 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemlerini durduruyor” açıklamasında bulundu. Sözcünün paylaştığı bilgilerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vize yönergesinin ayrıntıları da yer aldı.

Buna göre ABD yönetimi; Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya’nın da aralarında bulunduğu 75 ülke için vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak. Kararın 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği, ancak gerekli güvenlik incelemeleri tamamlandıktan sonra uygulamanın yeniden gözden geçirilebileceği belirtildi.

Hangi ülkeler etkilenecek?

Hangi ülkeler etkilenecek?

Bu işlemlerden etkilenecek 75 ülke şu şekilde: 

Afganistan

— Arnavutluk

— Cezayir

— Antigua ve Barbuda

Ermenistan

Azerbaycan

— Bahamalar

— Bangladeş

— Barbados

Belarus

— Belize

— Butan

— Bosna-Hersek

Brezilya

— Myanmar

— Kamboçya

— Kamerun

— Yeşil Burun Adaları

— Kolombiya

— Fildişi Sahili

— Küba

— Demokratik Kongo Cumhuriyeti

— Dominika

Mısır

— Eritre

— Etiyopya

— Fiji

Gambiya

— Gürcistan

— Gana

— Grenada

— Guatemala

— Gine

— Haiti

İran

Irak

— Jamaika

— Ürdün

— Kazakistan

Kosova

— Kuveyt

— Kırgızistan

— Laos

Lübnan

— Liberya

Libya

— Kuzey Makedonya

— Moldova

— Moğolistan

Karadağ

Fas

Nepal

— Nikaragua

Nijerya

— Pakistan

— Kongo Cumhuriyeti

Rusya

— Ruanda

— Saint Kitts ve Nevis

— Saint Lucia

— Saint Vincent ve Grenadinler

— Senegal

— Sierra Leone

— Somali

— Güney Sudan

— Sudan

Suriye

Tanzanya

Tayland

— Togo

Tunus

— Uganda

— Uruguay

— Özbekistan

— Yemen

