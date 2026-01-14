ABD, Rusya Dahil 75 Ülke İçin Vize İşlemlerini Askıya Aldı

Leavitt, “ABD; Rusya, İran ve Somali’nin de dahil olduğu 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemlerini durduruyor” açıklamasında bulundu. Sözcünün paylaştığı bilgilerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vize yönergesinin ayrıntıları da yer aldı.

Buna göre ABD yönetimi; Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya’nın da aralarında bulunduğu 75 ülke için vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak. Kararın 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği, ancak gerekli güvenlik incelemeleri tamamlandıktan sonra uygulamanın yeniden gözden geçirilebileceği belirtildi.