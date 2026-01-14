Eski Futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanında Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, spor ve sanat camiasında tanınan isimleri kapsayan bir soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Çalışmanın dikkat çeken isimlerinden biri ise Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda Karan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Eski futbolcunun işlemler sırasında şaşkınlık yaşadığı, ardından sağlık kontrolü ve ifade alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtildi. Operasyonun detayları ve Ümit Karan’a yöneltilen iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.