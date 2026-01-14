onedio
Eski Futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanında Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 20:02

Eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Karan'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ünlü isimleri kapsayan operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, spor ve sanat camiasında tanınan isimleri kapsayan bir soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Çalışmanın dikkat çeken isimlerinden biri ise Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda Karan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Eski futbolcunun işlemler sırasında şaşkınlık yaşadığı, ardından sağlık kontrolü ve ifade alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtildi. Operasyonun detayları ve Ümit Karan’a yöneltilen iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
