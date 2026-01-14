Birçok Evde Olan Temizlik Ürünü İçin Toplatılma Kararı Verildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından riskli bulunan yeni ürünleri açıkladı. Denetimler sonucunda Hypo markalı bir lavabo açıcı için satış yasağı getirilirken, ürünün raflardan toplatılmasına hükmedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hypo markalı bir ürün için toplatılma kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünün satışı yasaklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın