Birçok Evde Olan Temizlik Ürünü İçin Toplatılma Kararı Verildi

Bakanlığın incelemeleri sonucunda söz konusu lavabo açıcının sağlıksız ve güvensiz olduğu belirlendi. Ürünün yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu ve tüketici güvenliği açısından risk taşıdığı açıklandı.

Bu tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, ürünün satışını durdurma kararı alırken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar verdi. Uygulamanın, tüketici sağlığını korumaya yönelik olduğu ifade edildi.