Birçok Evde Olan Temizlik Ürünü İçin Toplatılma Kararı Verildi

Hakan Karakoca
14.01.2026 - 17:54

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından riskli bulunan yeni ürünleri açıkladı. Denetimler sonucunda Hypo markalı bir lavabo açıcı için satış yasağı getirilirken, ürünün raflardan toplatılmasına hükmedildi.

Hypo markalı bir ürün için toplatılma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda güvensiz bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Son incelemelerde Hypo markalı bir temizlik ürününün insan sağlığı için risk taşıdığı tespit edildi.

Ürünün satışı yasaklandı.

Bakanlığın incelemeleri sonucunda söz konusu lavabo açıcının sağlıksız ve güvensiz olduğu belirlendi. Ürünün yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu ve tüketici güvenliği açısından risk taşıdığı açıklandı.

Bu tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, ürünün satışını durdurma kararı alırken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar verdi. Uygulamanın, tüketici sağlığını korumaya yönelik olduğu ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
