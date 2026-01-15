onedio
Artan Konkordato Talepleri Sonrasında Bakanlık Harekete Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 08:56

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok firma konkordato talep ediyor. Konkordato süreci başlayan firmaların alacaklıları haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor. Adalet Bakanlığı, hazırladığı yeni yasa taslağı ile konkordato sürecinde yaşanan hukuksuzluklara karşı harekete geçiyor. Yeni taslağa göre, konkordato sürecinde hile yapan firma ve kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son yıllarda popüler kelimelerden biri de konkordato olmuştu.

Borçlarını ödemekte zorlanan firmalar mahkemeye başvurarak konkordato sürecini başlatıyor ve mahkemenin atadığı bağımsız denetleme kuruluşları, verilen mühlet içinde şirket hesaplarını inceliyor. Hazırlanan rapor sonrasında mahkeme konkordato talebini kabul ederse, şirketin hesaplarına haciz işlemi uygulanamıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı hazırladığı yeni yasa taslağı ile konkordato sisteminin suistimal edilmesine karşı yeni tedbirler getirecek.

Yeni taslağa göre, konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildikten sonra borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.

Hileli konkordato talebine hapis cezası geliyor

Taslakta, konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek ya da konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Şirketlerin konkordato süreci nasıl yürüyor?

Konkordato başvurusunda, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kurumları tarafından düzenlenen raporun sunulması şartı bulunuyor.

Hazırlanan rapor sonrasında mahkeme konkordato talebini kabul ederse şirket iflas ediyor.

Konkordato sürecinde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
