Artan Konkordato Talepleri Sonrasında Bakanlık Harekete Geçti

Taslakta, konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek ya da konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.