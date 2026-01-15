Artan Konkordato Talepleri Sonrasında Bakanlık Harekete Geçti
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok firma konkordato talep ediyor. Konkordato süreci başlayan firmaların alacaklıları haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor. Adalet Bakanlığı, hazırladığı yeni yasa taslağı ile konkordato sürecinde yaşanan hukuksuzluklara karşı harekete geçiyor. Yeni taslağa göre, konkordato sürecinde hile yapan firma ve kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de son yıllarda popüler kelimelerden biri de konkordato olmuştu.
Hileli konkordato talebine hapis cezası geliyor
Şirketlerin konkordato süreci nasıl yürüyor?
