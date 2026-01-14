onedio
Pandemi Sonrası Yaşanan En Sarsıcı Çöküş! Dünyaca Ünlü Moda Markası İflas Ediyor

Ali Can YAYCILI
14.01.2026 - 11:13

ABD perakende sektörünün en köklü isimlerinden Saks Fifth Avenue ve Neiman Marcus’u bünyesinde barındıran Saks Global, milyarlarca dolarlık borç yükü ve değişen alışveriş alışkanlıkları nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket, operasyonlarını sürdürmek için yeni bir finansman paketi ve yönetim değişikliğiyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri lüks moda dünyasının en büyük çatı şirketlerinden biri olan Saks Global, girdiği mali darboğazı aşamayınca Salı gecesi resmen iflas korumasına başvurdu.

Bünyesinde Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman ve Neiman Marcus gibi dünya devi markaları barındıran grubun bu hamlesi, pandemi sonrası perakende sektöründe yaşanan en sarsıcı çöküşlerden biri olarak nitelendiriliyor. Houston’daki federal mahkemeye sunulan belgelere göre şirketin borç ve varlık değerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu kritik kararın, üç dev markanın tek bir çatı altında birleşmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden alınması dikkat çekti.

Yaşanan bu büyük mali krize rağmen şirket yönetimi, çarşamba sabahı yaptığı açıklamayla müşterilerinin ve çalışanlarının yüreğine su serpti. Saks Global, mağazaların şimdilik faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini ve süreci yönetebilmek adına 1,75 milyar dolarlık dev bir finansman paketi üzerinde anlaştığını duyurdu. İflas süreciyle birlikte yönetim kademesinde de radikal bir değişikliğe gidildi. Şirketin yüksek borç yüküyle sonuçlanan büyüme stratejisinin mimarı olarak görülen Richard Baker görevinden ayrılırken, yerine Neiman Marcus’un eski tecrübeli yöneticisi Geoffroy van Raemdonck getirildi.

Mahkemeye taşınan bu süreç, şirketin alacaklılarıyla masaya oturarak borçlarını yeniden yapılandırmasına ya da tamamen kapanmaktan kurtulmak için yeni bir yatırımcı bulmasına olanak tanıyacak. Eğer bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa, lüks moda tarihine yön veren pek çok mağazanın kapısına kilit vurulması gündeme gelebilecek. Sektör temsilcileri, bu durumu lüks perakendeciliğin geleceği adına ciddi bir uyarı fişeği olarak görüyor.

Bir zamanlar Gary Cooper ve Grace Kelly gibi Hollywood efsanelerinin vazgeçilmez adresi olan Saks’ın bu duruma düşmesindeki en büyük etkenin, değişen tüketici tercihleri olduğu belirtiliyor. COVID-19 pandemisinin ardından toparlanmakta zorlanan dev marka, internetten alışverişin hızla yaygınlaşması ve lüks moda markalarının ürünlerini aracı kullanmadan doğrudan kendi kanalları üzerinden satmaya başlamasıyla büyük bir rekabet baskısı altında kalmıştı. Şimdi tüm gözler, yeni yönetimin bu köklü imparatorluğu borç batağından kurtarıp kurtaramayacağına çevrilmiş durumda.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
