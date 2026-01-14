Pandemi Sonrası Yaşanan En Sarsıcı Çöküş! Dünyaca Ünlü Moda Markası İflas Ediyor
Kaynak: https://www.reuters.com/business/reta...
ABD perakende sektörünün en köklü isimlerinden Saks Fifth Avenue ve Neiman Marcus’u bünyesinde barındıran Saks Global, milyarlarca dolarlık borç yükü ve değişen alışveriş alışkanlıkları nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket, operasyonlarını sürdürmek için yeni bir finansman paketi ve yönetim değişikliğiyle ayakta kalmaya çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika Birleşik Devletleri lüks moda dünyasının en büyük çatı şirketlerinden biri olan Saks Global, girdiği mali darboğazı aşamayınca Salı gecesi resmen iflas korumasına başvurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın