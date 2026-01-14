10 Yıl Sonra Bir İlk: Hayatı Durduracak Kadar Kar Geliyor! Soğuk Hava Ve Yoğun Kar Yağışı İçin Tarih Verildi
Türkiye genelinde beklenen kış koşulları için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, 18 Ocak tarihinden itibaren dondurucu soğukların Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacağını belirterek, özellikle Şubat ve Mart aylarında son 10 yılın en sert kış şartlarının yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuklara ve yoğun kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın