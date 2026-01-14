10 Yıl Sonra Bir İlk: Hayatı Durduracak Kadar Kar Geliyor! Soğuk Hava Ve Yoğun Kar Yağışı İçin Tarih Verildi

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte beklenen o kuvvetli kış koşulları için Ocak ayının ikinci yarısı işaret edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, yaptığı son değerlendirmelerde 18 Ocak sonrasına dikkat çekerek, Türkiye’nin Karadeniz üzerinden gelecek yeni ve çok daha soğuk bir hava kütlesinin etkisi altına gireceğini vurguladı.

Bu sistemle birlikte özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde iç kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesi ve kuzey bölgelerde şiddetli buzlanmaların görülmesi bekleniyor.

Kışın asıl yüzünü Şubat ve Mart aylarında göstereceğini ifade eden uzmanlar, 2016 yılından bu yana görülen en çetin hava koşullarının yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor. İstanbul özelinde yapılan tahminlere göre, kentin yüksek kesimlerinde kar geçişleri izlenecek olsa da Ocak ayı sonuna kadar şehir merkezlerinde hayatı durduracak seviyede bir birikim beklenmiyor. Ancak 25 Ocak itibarıyla Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelme ihtimali olan yeni bir sistemin, yurdun büyük bölümünde çok daha etkili kar yağışlarını beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Tahminler, dondurucu soğukların Mart ayının ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini gösteriyor.

Sert kış koşullarının sadece ulaşım ve günlük yaşamı değil, aynı zamanda baraj doluluk oranlarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle İzmir’deki Tahtalı Barajı gibi kritik su kaynaklarında alarm veren doluluk oranlarının, beklenen kar yağışlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçmesi umut ediliyor. Uzmanlar, bu yağışların tarımsal verimlilik ve su rezervleri için hayati bir fırsat olduğunu dile getirirken, vatandaşların özellikle Ocak ayının son haftasından itibaren yoğunlaşacak soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.