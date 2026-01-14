onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
10 Yıl Sonra Bir İlk: Hayatı Durduracak Kadar Kar Geliyor! Soğuk Hava Ve Yoğun Kar Yağışı İçin Tarih Verildi

10 Yıl Sonra Bir İlk: Hayatı Durduracak Kadar Kar Geliyor! Soğuk Hava Ve Yoğun Kar Yağışı İçin Tarih Verildi

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2026 - 07:12

Türkiye genelinde beklenen kış koşulları için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, 18 Ocak tarihinden itibaren dondurucu soğukların Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacağını belirterek, özellikle Şubat ve Mart aylarında son 10 yılın en sert kış şartlarının yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuklara ve yoğun kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuklara ve yoğun kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte beklenen o kuvvetli kış koşulları için Ocak ayının ikinci yarısı işaret edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, yaptığı son değerlendirmelerde 18 Ocak sonrasına dikkat çekerek, Türkiye’nin Karadeniz üzerinden gelecek yeni ve çok daha soğuk bir hava kütlesinin etkisi altına gireceğini vurguladı. 

Bu sistemle birlikte özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde iç kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesi ve kuzey bölgelerde şiddetli buzlanmaların görülmesi bekleniyor.

Kışın asıl yüzünü Şubat ve Mart aylarında göstereceğini ifade eden uzmanlar, 2016 yılından bu yana görülen en çetin hava koşullarının yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor. İstanbul özelinde yapılan tahminlere göre, kentin yüksek kesimlerinde kar geçişleri izlenecek olsa da Ocak ayı sonuna kadar şehir merkezlerinde hayatı durduracak seviyede bir birikim beklenmiyor. Ancak 25 Ocak itibarıyla Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelme ihtimali olan yeni bir sistemin, yurdun büyük bölümünde çok daha etkili kar yağışlarını beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Tahminler, dondurucu soğukların Mart ayının ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini gösteriyor.

Sert kış koşullarının sadece ulaşım ve günlük yaşamı değil, aynı zamanda baraj doluluk oranlarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle İzmir’deki Tahtalı Barajı gibi kritik su kaynaklarında alarm veren doluluk oranlarının, beklenen kar yağışlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçmesi umut ediliyor. Uzmanlar, bu yağışların tarımsal verimlilik ve su rezervleri için hayati bir fırsat olduğunu dile getirirken, vatandaşların özellikle Ocak ayının son haftasından itibaren yoğunlaşacak soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın