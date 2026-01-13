onedio
14 Ocak Çarşamba Günü 7 İlde Okullar Tatil Edildi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 21:18

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki bazı kentlerde kar yağışı bugün de devam etti. Ordu, Şırnak, Tunceli, Giresun, Rize, Erzincan ve Gümüşhane’de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor.

12 Ocak Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte okullar tatil edilmişti. Meteoroloji uzmanlarının beklediği kadar yoğun kar yağışı görülmese de bazı bölgelerde soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İşte 14 Ocak Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler:

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize’de okullar tatil mi?

Rize’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı İkizdere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı vurgulanan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak’ta eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Ordu’da okullar tatil mi?

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde 12 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köy okullarında da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde, üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak’ta okullar tatil mi?

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile ya da çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
