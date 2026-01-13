Münevver Karabulut’un Amcası ve Yengesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Türkiye’de 19 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut, kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelmişti. Karabulut ailesinin yeni yıla acı bir olayla girdiği öğrenildi. Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile eşi, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaynak: Mustafa Şekeroğlu / Habertürk
Cem Garipoğlu’nun öldürdüğü Münevver Karabulut cinayeti, yakın tarihin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.
