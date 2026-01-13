onedio
Münevver Karabulut’un Amcası ve Yengesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 20:16

Türkiye’de 19 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut, kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelmişti. Karabulut ailesinin yeni yıla acı bir olayla girdiği öğrenildi. Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile eşi, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak: Mustafa Şekeroğlu / Habertürk

Cem Garipoğlu’nun öldürdüğü Münevver Karabulut cinayeti, yakın tarihin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

Genç kızı hayattan koparan Cem Garipoğlu da cezaevinde yaşamına son vermişti. Ancak bazı kaynaklar Garipoğlu’nun ölmediğini ve cezaevinden kaçırıldığını iddia etmiş, bu iddialar üzerine geçtiğimiz aylarda mezarı açılmış ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Karabulut ailesi, yeni yıla bir kez daha acı bir olayla girdi.

Susurluk ilçesi Ömerköy mevkisinde, İzmirİstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığını tespit etti.

Kazada, araçta bulunan ve Münevver Karabulut’un amcası, babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Karabulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
