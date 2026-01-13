Münevver Karabulut’un Amcası ve Yengesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Genç kızı hayattan koparan Cem Garipoğlu da cezaevinde yaşamına son vermişti. Ancak bazı kaynaklar Garipoğlu’nun ölmediğini ve cezaevinden kaçırıldığını iddia etmiş, bu iddialar üzerine geçtiğimiz aylarda mezarı açılmış ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Karabulut ailesi, yeni yıla bir kez daha acı bir olayla girdi.

Susurluk ilçesi Ömerköy mevkisinde, İzmir–İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığını tespit etti.

Kazada, araçta bulunan ve Münevver Karabulut’un amcası, babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Karabulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.