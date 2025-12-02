Aileden İzin Çıkmamıştı: Netflix'in "Münevver Karabulut Belgeseli" Hakkında Yayın Durdurma Kararı Verildi
Netflix, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Fakat saatler içinde belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiği ortaya çıkmıştı.
Karabulut ailesi, 28 Kasım'da ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sunmuş, belgesel için yayın durdurma talep edilmişti.
