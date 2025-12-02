onedio
Aileden İzin Çıkmamıştı: Netflix'in "Münevver Karabulut Belgeseli" Hakkında Yayın Durdurma Kararı Verildi

Aileden İzin Çıkmamıştı: Netflix'in "Münevver Karabulut Belgeseli" Hakkında Yayın Durdurma Kararı Verildi

02.12.2025 - 17:10

Netflix, geçtiğimiz günlerde Münevver Karabulut hakkında bir belgesel hazırlığında olunduğunu duyurmuştu. Karabulut ailesinden izin çıkmamış, ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sunulmuş, belgesel için yayın durdurma talep edilmişti. 

Karar bugün çıktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Netflix, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Netflix, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Netflix’in dünyada da sık yaptığı 'True Crime' belgesellerinde Türkiye'den Münevver Karabulut'un da yer alacağı duyurulmuştu. 

Resmi hesapta yayınlanan fragman ise kısa süre içerisinde milyonların ilgisini çekmiş, 2014 yılında Cem Garipoğlu tarafından hayattan canice koparılan Münevver Karabulut'un yaşadıkları yeniden gündem olmuştu.

Fakat saatler içinde belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiği ortaya çıkmıştı.

Fakat saatler içinde belgeselin Münevver Karabulut'un anne ve babası dahil ailesinin muvafakatı olmadan çekildiği ortaya çıkmıştı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in belgeselin çekimi sırasında yapımcı firma Netflix'e ihtarname gönderdiği, yapımın yayımlanması durumunda hukuki ve cezai süreç başlatılacağını belirttikleri de öğrenilmişti.

Rezan Epözdemir’in tutuklu olması nedeniyle konuyu devralan avukat Murat Öksüz Cumhuriyet’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Karabulut ailesinin kızlarının ölümünün 'ticari bir hal' almasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Belgeselin yayımlanmasını engellemek için tedbir talebi başta olmak üzere tüm yasal yolların kullanılacağı da vurgulanmıştı.

Karabulut ailesi, 28 Kasım'da ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sunmuş, belgesel için yayın durdurma talep edilmişti.

Karabulut ailesi, 28 Kasım'da ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sunmuş, belgesel için yayın durdurma talep edilmişti.

Karar bugün çıktı. 

Kararda, 'murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durum oluşmaması için' ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.   

İlgili belgesel için sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasının durdurulması kararı verildi.

