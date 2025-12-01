Yüzünü Yine Göstermedi: Aşkını Nazardan Sakınan Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin'in Hazırladığı Yemeği Paylaştı
Kerem Bürsin'le deli dolu bir aşk yaşayan fenomen Selin Yağcıoğlu, son 'dump'ında yine biricik sevgilisine yer verdi. İlk pozlarını yüzlerini kırparak paylaşan Selin Yağcıoğlu, Kerem'in şefliğini överken nazar önlemini almayı da ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıl bitmeden Kerem Bürsin'den bomba bir aşk haberi gelmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci kare ise aşkın gerçek sahipleri tarafından paylaşıldı.
Geçtiğimiz saatlerde yeni bir "dump" paylaşan Selin Yağcıoğlu, dump'ında yine Kerem Bürsin'e yer verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın