Yüzünü Yine Göstermedi: Aşkını Nazardan Sakınan Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin'in Hazırladığı Yemeği Paylaştı

Yüzünü Yine Göstermedi: Aşkını Nazardan Sakınan Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin'in Hazırladığı Yemeği Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 22:43

Kerem Bürsin'le deli dolu bir aşk yaşayan fenomen Selin Yağcıoğlu, son 'dump'ında yine biricik sevgilisine yer verdi. İlk pozlarını yüzlerini kırparak paylaşan Selin Yağcıoğlu, Kerem'in şefliğini överken nazar önlemini almayı da ihmal etmedi.

Yıl bitmeden Kerem Bürsin'den bomba bir aşk haberi gelmişti hatırlarsanız.

Yıl bitmeden Kerem Bürsin'den bomba bir aşk haberi gelmişti hatırlarsanız.

Melisa Sabancı Tapan'la ilişkisini bitiren Kerem Bürsin'in Allan Hakko ile aynı dönemlerde ayrılan fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiası kol gezmeye başlamıştı. 

En başta bu aşka inanmaya kimse sıcak bakmasa da ne Kerem Bürsin ne de Selin Yağcıoğlu'ndan bir yalanlama gelmediği için aşkın gerçek olabileceği düşünülmüştü; öyle de çıktı!

İlk kare bir sosyal medya kullanıcısının ifşasıyla gelmişti.

İkinci kare ise aşkın gerçek sahipleri tarafından paylaşıldı.

İkinci kare ise aşkın gerçek sahipleri tarafından paylaşıldı.

Selin Yağcıoğlu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı boydan pozla, zamanının Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'sının taktiğini uyguladı. 

Kerem'in de kendisinin de yüzünü kesen Selin Yağcıoğlu, birtakım nazar önlemleri alacağının sinyalini vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir "dump" paylaşan Selin Yağcıoğlu, dump'ında yine Kerem Bürsin'e yer verdi.

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir "dump" paylaşan Selin Yağcıoğlu, dump'ında yine Kerem Bürsin'e yer verdi.

Fakat tahmin edeceğiniz üzere yine ve yeniden 40'ı çıkmamış bebek misali yüz sansürü uyguladı. 

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafa özel, 'My chef is better than yours' notunu düşen Yağcıoğlu, özel şefi Kerem Bürsin'in kendisine hazırladığı yemeği paylaştı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
