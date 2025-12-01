Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Kankası Ece Kırtanır'ın Aşk Pozları Dillere Fena Düştü!

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5, sadece rapçilik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce Danla Bilic'in can dostlarından biri olarak tanıdığımız Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Aşk, Lvbel C5'in Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olduğunda yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la arasında geçen cinsel içerikli mesajlar verildiğinde çatırdamıştı. İkilinin birbirini takipten çıkması aşkın da sonuna gelindiğini düşündürmüştü.