Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Kankası Ece Kırtanır'ın Aşk Pozları Dillere Fena Düştü!
Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5 ve Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır'ın aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz aylarda çıkmıştı.
Birçok kez ayrılıp yeniden barışan ikiliden yeni aşk pozları geldi. Lvbel C5 ve Ece Kırtanır'ın 'muhteşem' uyumu dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5' tanımayan yoktur.
Ece Kırtanır, geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'le yeni aşk pozlarını paylaşarak aşkın tam gaz devam ettiğini ilan etti.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
