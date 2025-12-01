onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Kankası Ece Kırtanır'ın Aşk Pozları Dillere Fena Düştü!

Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Kankası Ece Kırtanır'ın Aşk Pozları Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 22:08

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5 ve Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır'ın aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. 

Birçok kez ayrılıp yeniden barışan ikiliden yeni aşk pozları geldi. Lvbel C5 ve Ece Kırtanır'ın 'muhteşem' uyumu dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5' tanımayan yoktur.

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5' tanımayan yoktur.

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5, sadece rapçilik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden. 

Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce Danla Bilic'in can dostlarından biri olarak tanıdığımız Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 

Aşk, Lvbel C5'in Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olduğunda  yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la arasında geçen cinsel içerikli mesajlar verildiğinde çatırdamıştı. İkilinin birbirini takipten çıkması aşkın da sonuna gelindiğini düşündürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ece Kırtanır, geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'le yeni aşk pozlarını paylaşarak aşkın tam gaz devam ettiğini ilan etti.

Ece Kırtanır, geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'le yeni aşk pozlarını paylaşarak aşkın tam gaz devam ettiğini ilan etti.

Aylardır bir dargın bir barışık olan ikili, toksikliğe yemin etmiş gibi aşka devam ederken bu çifti ilk kez bu kadar yakından gören herkes 'inanılmaz' uyumlarına dikkat çekti. 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın