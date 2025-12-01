onedio
İç Kanama Geçirmişti: Yoğun Bakımdaki Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

İç Kanama Geçirmişti: Yoğun Bakımdaki Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 20:02

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz saatlerde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti. İç kanama geçiren Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den korkutan haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız gibi birçok popüler projede yer alan Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği ve apar topar yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

48 yaşındaki Murat Cemcir’in tedavisine yoğun bakımda devam edilirken ünlü oyuncunun son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.

'Divertikül kanamasıyla' hastanede olduğu belirtilen Murat Cemcir'e gereken müdahalenin yapıldığı ve bugün içerisinde yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği duyuruldu. 

Geçmiş olsun...

