Hayatının İlk Maçına Hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'tan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel İmaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 18:50

Hayatının ilk maçına gitmeye hazırlanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray derbisine özel imajını paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bugüne dek birçok popüler projede yer alan, hem oyunculuğu hem de dobra karakteriyle meşhur Farah Zeynep'i tanımayan yoktur.

En son Athena Gökhan Özoğuz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, aşkı alttan alttan kabul ettikleri birkaç video paylaşmış, aylarca her yerde Gökhan Özoğuz'la görüntülenmişti. 

Birkaç gün önce sosyal medyada birbirini takipten çıkan ikilinin sessiz sedasız yürüttükleri ilişkiyi sessiz sedasız sonlandırdığı ortaya çıkmıştı. 

Sosyal medya paylaşımları, ünlülerle girdiği polemikler, sosyal medyada dönen her konuya mutlaka bıraktığı yorumlarla sık sık magazinin gündemine oturan Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de ilk maçının heyecanını paylaştı.

Yalnızca birkaç saat sonra, 20.00'da gerçekleşecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisine bilet bulan Farah Zeynep, hayatının ilk maçı için pek heveslendi.

Süslenip püslenen, Fenerbahçe'ye dair ne bulabildiyse takıp takıştıran Farah Zeynep Abdullah, derbiye özel imajını paylaştı.

Zıplayarak tezahüratlara katılan Farah Zeynep kahkahalar atarken, paylaşımına da "İnşallah maçtan sonra da böyle güleriz" notunu düştü.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
