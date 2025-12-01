Hayatının İlk Maçına Hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'tan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel İmaj!
Hayatının ilk maçına gitmeye hazırlanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray derbisine özel imajını paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne dek birçok popüler projede yer alan, hem oyunculuğu hem de dobra karakteriyle meşhur Farah Zeynep'i tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca birkaç saat sonra, 20.00'da gerçekleşecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisine bilet bulan Farah Zeynep, hayatının ilk maçı için pek heveslendi.
Zıplayarak tezahüratlara katılan Farah Zeynep kahkahalar atarken, paylaşımına da "İnşallah maçtan sonra da böyle güleriz" notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın