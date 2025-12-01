Tekrar Yoğun Bakıma Alındı: 4 Aydır Komada Olan İbrahim Yıldız'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni gibi dönemine damga vuran dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Yıldız hakkında geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı yönünde sevindirici iddialar ortaya atılmıştı.