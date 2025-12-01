Tekrar Yoğun Bakıma Alındı: 4 Aydır Komada Olan İbrahim Yıldız'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme
Yaklaşık 4 ay önce oldukça talihsiz bir kaza geçiren ve o zamandan beri de komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
İbrahim Yıldız'ın ablası, yoğun bakım sürecine yeniden girildiğini ve İbrahim'in bugün önemli bir operasyon geçireceğini söyledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 ay önce genç oyuncu İbrahim Yıldız talihsiz bir kaza geçirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Yıldız'ın ablasının dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımla, genç oyuncunun yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilidi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın