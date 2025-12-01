onedio
Tekrar Yoğun Bakıma Alındı: 4 Aydır Komada Olan İbrahim Yıldız'ın Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme

Lila Ceylan
01.12.2025 - 16:59

Yaklaşık 4 ay önce oldukça talihsiz bir kaza geçiren ve o zamandan beri de komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 

İbrahim Yıldız'ın ablası, yoğun bakım sürecine yeniden girildiğini ve İbrahim'in bugün önemli bir operasyon geçireceğini söyledi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

4 ay önce genç oyuncu İbrahim Yıldız talihsiz bir kaza geçirmişti.

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni gibi dönemine damga vuran dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

Komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Yıldız hakkında geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı yönünde sevindirici iddialar ortaya atılmıştı.

Fakat Yıldız'ın babası, oğlunun durumunun aynı olduğunu belirtmiş, iddiaları yalanlamıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İbrahim Yıldız'ın ablasının dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımla, genç oyuncunun yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilidi.

Yıldız'ın babası daha evvel, 'Bilinci kapalı ve kafatasının bir bölümü alındı. Doktorlar kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını söylediler ama bugün 67. gün. Oğlumuzun iyi olması için dua ediyoruz. Doktorlar çok ilgileniyorlar. Bu süreçte 6 kez operasyon geçirdi.' açıklamasında bulunmuştu. 

İbrahim Yıldız'ın bugün önemli bir operasyon geçirdiği ve bu sebeple öncesinden yoğun bakıma sürecine yeniden girildiği öğrenildi.

