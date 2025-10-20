İddiaları Yalanladı: Komadan Çıktığı İddia Edilen İbrahim Yıldız'ın Son Durumuna İlişkin Babasından Açıklama

Kaya Yıldız, 'İbrahim hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada durumuna ilişkin yanlış anlaşılma oldu, yanlış haberler dolaşmaya başladı. İbrahim kafasından darbe aldı ve gözleri, ciğerleri, böbrekleri zarar gördü ve vücudunda kırıklar vardı. Bunlar biraz toparlamaya başladı ama hala tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı ve kafatasının bir bölümü alındı. Doktorlar kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını söylediler ama bugün 67. gün. Oğlumuzun iyi olması için dua ediyoruz. Doktorlar çok ilgileniyorlar. Bu süreçte 6 kez operasyon geçirdi. Doktorlar hala olumlu konuşmasa da biz iyi olacağına inanıyoruz. 'Sevindirici haber geldi' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Biz bu süreçte İbrahim'den hiçbir tepki almadık ancak bizi sevindiren İbrahim'in aldığı hasarlara rağmen hayata tutunması. Tansiyonu sıfıra inmişti, dışarıdan yüksek doz basılıyordu ancak normale döndü. Hayati tehlikesi sürüyor, hiçbir tepki alamadık ama onun mücadelesi bize umut oluyor.' açıklamalarında da bulundu.