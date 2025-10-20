onedio
İddiaları Yalanladı: Komadan Çıktığı İddia Edilen İbrahim Yıldız'ın Son Durumuna İlişkin Babasından Açıklama

20.10.2025 - 16:52

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni gibi dönemine damga vuran dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalmıştı. Bu üzücü olayın ardından komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı iddiaları sosyal medyada yayılmıştı. İbrahim Yıldız'ın babası Kaya Yıldız, Onedio.com'dan Merve Ersoy Çağlayan'a verdiği röportajda iddiaları yalanlayarak oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta devrilen bir ağacın altında kalmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde komadan çıktığına dair iddialar sosyal medyada yayılırken, babası Kaya Yıldız iddialara ve İbrahim Yıldız'ın son durumuna ilişkin Onedio.com'a açıklamalarda bulundu. İddiaları yalanlayan Kaya Yıldız, oğlunun tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Doktorların kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını ancak 67 gündür tedavisinin sürdüğünü açıklayan Kaya Yıldız, oğlunun bilincinin bu süreçte hiç açılmadığını da ekledi.

Kaya Yıldız, 'İbrahim hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada durumuna ilişkin yanlış anlaşılma oldu, yanlış haberler dolaşmaya başladı. İbrahim kafasından darbe aldı ve gözleri, ciğerleri, böbrekleri zarar gördü ve vücudunda kırıklar vardı. Bunlar biraz toparlamaya başladı ama hala tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı ve kafatasının bir bölümü alındı. Doktorlar kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını söylediler ama bugün 67. gün. Oğlumuzun iyi olması için dua ediyoruz. Doktorlar çok ilgileniyorlar. Bu süreçte 6 kez operasyon geçirdi. Doktorlar hala olumlu konuşmasa da biz iyi olacağına inanıyoruz. 'Sevindirici haber geldi' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Biz bu süreçte İbrahim'den hiçbir tepki almadık ancak bizi sevindiren İbrahim'in aldığı hasarlara rağmen hayata tutunması. Tansiyonu sıfıra inmişti, dışarıdan yüksek doz basılıyordu ancak normale döndü. Hayati tehlikesi sürüyor, hiçbir tepki alamadık ama onun mücadelesi bize umut oluyor.' açıklamalarında da bulundu.

"Oyuncu arkadaşları İbrahim Yıldız'a vefasızlık yaptı" iddiaları doğru değil.

Kaya Yıldız, İbrahim Yıldız'ın oyuncu arkadaşlarının bu süreçte yalnız bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sık sık ziyaretine gelip aileye destek olduğunu belirten Yıldız, yoğun bakım sürecinde doktorlar, hasta yakınları, oyuncular ve İbrahim Yıldız'ın sevenleri tarafından hiç yalnız bırakılmadıklarını ekledi.

