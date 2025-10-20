İddiaları Yalanladı: Komadan Çıktığı İddia Edilen İbrahim Yıldız'ın Son Durumuna İlişkin Babasından Açıklama
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni gibi dönemine damga vuran dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalmıştı. Bu üzücü olayın ardından komada olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı iddiaları sosyal medyada yayılmıştı. İbrahim Yıldız'ın babası Kaya Yıldız, Onedio.com'dan Merve Ersoy Çağlayan'a verdiği röportajda iddiaları yalanlayarak oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerde rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta devrilen bir ağacın altında kalmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Doktorların kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını ancak 67 gündür tedavisinin sürdüğünü açıklayan Kaya Yıldız, oğlunun bilincinin bu süreçte hiç açılmadığını da ekledi.
"Oyuncu arkadaşları İbrahim Yıldız'a vefasızlık yaptı" iddiaları doğru değil.
