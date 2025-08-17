Yoğun Bakıma Alındı: Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni'nin Oyuncusu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerle adını duyuran genç oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal'da devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan İbrahim Yıldız yoğun bakıma alındı. Oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor.
Kaynak: KartalSonDakika34
Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle adını duyuran İbrahim Yıldız, Kartal'da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.
KartalSonDakika34'ün haberine göre, genç oyuncu şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.
