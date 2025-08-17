onedio
Yoğun Bakıma Alındı: Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni'nin Oyuncusu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 16:50

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerle adını duyuran genç oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal'da devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan İbrahim Yıldız yoğun bakıma alındı. Oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor. 

Kaynak: KartalSonDakika34

Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle adını duyuran İbrahim Yıldız, Kartal'da devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

KartalSonDakika34'ün haberine göre, genç oyuncu şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, “Duy Beni” dizisinde Dağhan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ta Çoban Sefer, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de de Hasan rollerine hayat vermişti. Komada olduğu öğrenilen genç oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
