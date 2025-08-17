Demet Özdemir'den İtiraf Gibi Açıklama: "İşte Bunu Değiştirmek İsterim"

InStyle'ın Ağustos sayısının kapak kızı olan Demet Özdemir, aynı zamanda Eylül Solakoğlu'nun konuğu olarak sorularını cevaplandırdı. Eşref Rüya'da hayat verdiği Nisan karakterinden, özel hayatındaki pek çok konuya değinen Demet Özdemir, oldukça keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Özdemir'in 'neyi değiştirmek isterdin' sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyada en çok paylaşılan kesit oldu. Güzel ve başarılı oyuncu verdiği cevapla kendisi hakkında 'ne kadar güzel kalpli bir insan' dedirtmeyi de başardı!