Demet Özdemir'den İtiraf Gibi Açıklama: "İşte Bunu Değiştirmek İsterim"

Dilara Bağcı
17.08.2025 - 11:03

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, InStyle'ın Ağustos ayısında kapak kızı olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz sezonda Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteriyle yakından takip edilen ünlü isim, bu aralar magazin gündeminde de yakın mercek altında. Özdemir, InStyle'dan Eylül Solakoğlu'na verdiği röportajda ise kendisine dair samimi itiraflarda bulundu.

Kendisinde değiştirmek istediği özelliği açıklayan Özdemir, kullanıcıların 'ne kadar güzel kalpli bir insan' yorumlarını da almayı başardı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, InStyle'ın konuğu oldu.

InStyle'ın Ağustos sayısının kapak kızı olan Demet Özdemir, aynı zamanda Eylül Solakoğlu'nun konuğu olarak sorularını cevaplandırdı. Eşref Rüya'da hayat verdiği Nisan karakterinden, özel hayatındaki pek çok konuya değinen Demet Özdemir, oldukça keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. 

Özdemir'in 'neyi değiştirmek isterdin' sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyada en çok paylaşılan kesit oldu. Güzel ve başarılı oyuncu verdiği cevapla kendisi hakkında 'ne kadar güzel kalpli bir insan' dedirtmeyi de başardı!

Buradan izleyebilirsiniz;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
