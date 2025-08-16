onedio
Survivor'da Birlikte Yarışmışlardı: Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününe Damatla Aynı Takımı Giydi

Survivor'da Birlikte Yarışmışlardı: Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününe Damatla Aynı Takımı Giydi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.08.2025 - 00:55

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un düğünündeki bir detaya gündeme oturdu! Muhteşem düğününde herkes şıklığı konuşurken, ünlü fenomen Cemal Can, damat Berkan’la aynı takım elbiseyi tercih edince sosyal medya adeta kaynadı. Damatla pişti olan Cemal Can Canseven'e tepki yağdı!

Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Berkan Karabulut ve Lale Onuk, uzun süredir süren aşklarını geçtiğimiz gün muhteşem bir düğünle taçlandırdı.

Berkan Karabulut’un adı, özellikle Survivor macerasıyla hafızalara kazınmıştı. Zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve mücadeleci ruhu, onu hem izleyicilerin hem de yarışma severlerin gözdesi haline getirmişti. Survivor günlerinden sonra özel hayatında da mutluluğu yakalayan Berkan, Lale Onuk’la hayatını birleştirerek yeni bir sayfa açtı.

Çiftin düğünü, sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, şıklıkları ve romantik pozlarıyla da dikkat çekti. Lale Onuk’un zarif gelinliği ve Berkan Karabulut’un klasik ama şık damat tarzı, çok beğenilmişti.

Düğün günü ise sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan biri de Cemal Can’ın katılımı oldu.

Kendisi de Survivor yarışmacısı olan Cemal Can, Berkan’ın yakın dostu ve aynı zamanda Lale Onuk'un arkadaşı olarak düğüne katılan isimlerden birisiydi.

Ancak düğün sırasında Cemal Can ve Berkan'ın aynı takımları giymesi büyük olay oldu. Skandal pişti kısa sürede sosyal medyada da ses getirdi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
