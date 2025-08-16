Survivor'da Birlikte Yarışmışlardı: Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününe Damatla Aynı Takımı Giydi

Berkan Karabulut’un adı, özellikle Survivor macerasıyla hafızalara kazınmıştı. Zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve mücadeleci ruhu, onu hem izleyicilerin hem de yarışma severlerin gözdesi haline getirmişti. Survivor günlerinden sonra özel hayatında da mutluluğu yakalayan Berkan, Lale Onuk’la hayatını birleştirerek yeni bir sayfa açtı.

Çiftin düğünü, sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, şıklıkları ve romantik pozlarıyla da dikkat çekti. Lale Onuk’un zarif gelinliği ve Berkan Karabulut’un klasik ama şık damat tarzı, çok beğenilmişti.