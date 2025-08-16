Survivor'da Birlikte Yarışmışlardı: Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut'un Düğününe Damatla Aynı Takımı Giydi
Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un düğünündeki bir detaya gündeme oturdu! Muhteşem düğününde herkes şıklığı konuşurken, ünlü fenomen Cemal Can, damat Berkan’la aynı takım elbiseyi tercih edince sosyal medya adeta kaynadı. Damatla pişti olan Cemal Can Canseven'e tepki yağdı!
Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Berkan Karabulut ve Lale Onuk, uzun süredir süren aşklarını geçtiğimiz gün muhteşem bir düğünle taçlandırdı.
Düğün günü ise sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan biri de Cemal Can’ın katılımı oldu.
