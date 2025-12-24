Ünlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasına ünlü yapımcı Timur Savcı da eklendi. Pek çok dizi ve filmde imzası olan TİMS&B Prodüksiyon CEO'su olan Timur Savcı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında Savcı'nın kan ve saç örnekleri alınacak. Savcı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek.

Timur Savcı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları yöneltildi.