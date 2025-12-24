onedio
Ünlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
24.12.2025 - 13:12

Uyuşturucu soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. 24 Aralık Çarşamba günü 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO’su Timur Savcı, gözaltına alındı. Ünlü yapımcı Savcı, kan, saç, biyolojik örnekler için Adli Tıp’a sevk edildi.

Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasına ünlü yapımcı Timur Savcı da eklendi. Pek çok dizi ve filmde imzası olan TİMS&B Prodüksiyon CEO'su olan Timur Savcı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında Savcı'nın kan ve saç örnekleri alınacak. Savcı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek.

Timur Savcı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları yöneltildi.

