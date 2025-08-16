onedio
Kenan İmirzalıoğlu'nun Denizden Çıkarken Kameralara Yakalanan Görüntüleri Kullanıcıları İkiye Böldü!

Kenan İmirzalıoğlu'nun Denizden Çıkarken Kameralara Yakalanan Görüntüleri Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 21:09

Türk televizyonlarının yakışıklı yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, tatilde yakalanan görüntüleriyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gazetemagazin kameralarına yansıyan o anlar, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri ünlü oyuncunun yaşlandığını dile getirirken, kimileri ise “doğal hali bile artist gibi” yorumlarıyla İmirzalıoğlu'na tam not verdi. 

Fit fiziği ve karizmatik duruşu ile her daim dikkat çeken İmirzalıoğlu’nun tatil halleri, kullanıcıların arasında tartışma yarattı!

Türk televizyonlarının ve sinemasının güçlü oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor.

Türk televizyonlarının ve sinemasının güçlü oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor.

Ezel’, ‘Karadayı’ ve ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ gibi unutulmaz projelerle izleyici karşısına çıkan İmirzalıoğlu, oyunculuğuyla her defasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk televizyonlarının efsanesi Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Son olarak “Mehmed: Bir Cihan Fatihi” ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, 7 yıllık suskunluğunu “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisiyle bozacak. OGM Pictures ve Ay Yapım ortaklığında hazırlanan bu yeni projede Kenan, yıllar sonra ailesiyle yüzleşmek zorunda kalan başarılı bir doktoru canlandıracak.

Özel hayatında da gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir dönemde olan İmirzalıoğlu, uzun süredir Sinem Kobal ile evli.

Özel hayatında da gözlerden uzak ama oldukça mutlu bir dönemde olan İmirzalıoğlu, uzun süredir Sinem Kobal ile evli.

2014 yılında başlayan ilişkisi, kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında Ayvalık’ta rüya gibi bir düğünle evlendiler. Düğünleri, ünlü isimlerin akınıyla magazin sayfalarını süslerken, çiftin uyumu ve şıklığı da gözlerden kaçmadı.

Evliliklerinin ardından ailelerine iki minik mutluluk katıldı: İlk kızları Lalin Ekim 2020’de dünyaya gelirken, ikinci kızları Leyla ise Mayıs 2022’de ailenin neşesi oldu. Sosyal medyada da sık sık paylaştıkları mutlu anlarla hayranlarını mest eden çift, özel yaşamlarındaki uyum ve sevgileriyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak anılıyor.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına takılan Kenan İmirzalıoğlu, o anlarla dikkatleri üzerine çekti.

Kimileri İmirzalıoğlu'na övgü yağdırırken:

Kimileri İmirzalıoğlu'na övgü yağdırırken:
Kimileri ise eleştirmeden duramadı:

Kimileri ise eleştirmeden duramadı:
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
