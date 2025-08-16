Kenan İmirzalıoğlu'nun Denizden Çıkarken Kameralara Yakalanan Görüntüleri Kullanıcıları İkiye Böldü!

2014 yılında başlayan ilişkisi, kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında Ayvalık’ta rüya gibi bir düğünle evlendiler. Düğünleri, ünlü isimlerin akınıyla magazin sayfalarını süslerken, çiftin uyumu ve şıklığı da gözlerden kaçmadı.

Evliliklerinin ardından ailelerine iki minik mutluluk katıldı: İlk kızları Lalin Ekim 2020’de dünyaya gelirken, ikinci kızları Leyla ise Mayıs 2022’de ailenin neşesi oldu. Sosyal medyada da sık sık paylaştıkları mutlu anlarla hayranlarını mest eden çift, özel yaşamlarındaki uyum ve sevgileriyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak anılıyor.