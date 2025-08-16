Eski Aşk Defteri Açıldı: Otilia'nın Sinan Akçıl'la Yaşadığı İlişki Hakkındaki Yorumu Şarkıcıyı Sinirlendirdi!

O dönemde ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran çift, kısa sürede gündemin zirvesine oturmuştu. Aşklarını sembolize etmek için “M.D.O.S” şeklinde dövme yaptırarak birlikteliklerini taçlandıran ikili, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Fakat bu mutluluk uzun sürmedi; 2018 yılında Sinan Akçıl, bir konser öncesinde yaptığı açıklamayla “Şu an itibariyle artık sevgilim yok” diyerek ilişkilerini resmen noktalamıştı. Ayrılığın nedenini ise Sinan Akçıl “Ona yeteri kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu.” şeklinde açıklamıştı.

Ancak asıl olaylar ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından kopmuştu. Otilia, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Beni baştan beri yanıltmana rağmen neden beni sevdiğini söyledin? Herkese bizim ayrıldığımızı söylemene rağmen neden bana her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Allah biliyor ki ben her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Artık kendimi tanıyamayan bir kadın oldum” ifadelerini kullanarak şok sözlerde bulunmuştu.