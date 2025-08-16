onedio
article/comments
article/share
Eski Aşk Defteri Açıldı: Otilia'nın Sinan Akçıl'la Yaşadığı İlişki Hakkındaki Yorumu Şarkıcıyı Sinirlendirdi!

Eski Aşk Defteri Açıldı: Otilia'nın Sinan Akçıl'la Yaşadığı İlişki Hakkındaki Yorumu Şarkıcıyı Sinirlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 20:03

Magazin dünyasında eski aşklar hiç susmuyor! Rumen şarkıcı Otilia, 2017 yılında Sinan Akçıl'la yaşadığı ilişki hakkında sosyal medyada yapılan bir yoruma cevap vermesi üzerine tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Genç ve aptaldım' yanıtıyla eski ilişkisiyle ilgili itirafta bulunan Otilia'nın bu sözleri Sinan Akçıl'ı sinirlendirdi.

Sinan Akçıl, Türk müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sinan Akçıl, Türk müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Özellikle ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler, zaman zaman sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın son dönemde en çok konuşulan ilişkisi hepimize sürpriz olan, sunucu Ece Erken ile yaşadığı kısa süreli birliktelik oldu. İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından, Ece Erken'in geçmişte Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile arkadaş olduğu ve ona 'enişte' diye hitap ettiği anlar gündeme gelmişti. Ancak ikilinin aşkı çok kısa sürdü...

Şarkıları kadar, yaşadığı aşklarla ve ilişkilerinde yarattığı sansasyonlarla da adından söz ettiren Akçıl, 2017 yılında Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını sallamıştı.

Şarkıları kadar, yaşadığı aşklarla ve ilişkilerinde yarattığı sansasyonlarla da adından söz ettiren Akçıl, 2017 yılında Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını sallamıştı.

O dönemde ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran çift, kısa sürede gündemin zirvesine oturmuştu. Aşklarını sembolize etmek için “M.D.O.S” şeklinde dövme yaptırarak birlikteliklerini taçlandıran ikili, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

 Fakat bu mutluluk uzun sürmedi; 2018 yılında Sinan Akçıl, bir konser öncesinde yaptığı açıklamayla  “Şu an itibariyle artık sevgilim yok” diyerek ilişkilerini resmen noktalamıştı. Ayrılığın nedenini ise Sinan Akçıl “Ona yeteri kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu.” şeklinde açıklamıştı.

Ancak asıl olaylar ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından kopmuştu. Otilia, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Beni baştan beri yanıltmana rağmen neden beni sevdiğini söyledin? Herkese bizim ayrıldığımızı söylemene rağmen neden bana her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Allah biliyor ki ben her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Artık kendimi tanıyamayan bir kadın oldum” ifadelerini kullanarak şok sözlerde bulunmuştu.

Yıllar sonra Otilia, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla Sinan Akçıl'la yıllar önce yaşadığı aşk defterlerini yeniden açtı.

Yıllar sonra Otilia, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla Sinan Akçıl'la yıllar önce yaşadığı aşk defterlerini yeniden açtı.

Rumen şarkıcı Otilia, 2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyi hatırlatan bir takipçisinin 'Bir zamanlar Sinan Akçıl ile sevgili olmanı aşamıyorum' yorumuna, 'Genç ve aptaldım' şeklinde yanıt verdi. 

Bu açıklama, Sinan Akçıl'ı sosyal medya hesabından paylaşım yapacak kadar sinirlendirdi. Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cümleyi şöyle bitirmeliydi: Genç, aptal ve aşırı aşıktım. Hatta onun için Müslüman olmayı isteyecek kadar' diyerek gündeme oturdu!

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

