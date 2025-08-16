Dilan Çıtak'a İbrahim Tatlıses'e Kumanda Fırlattığı İçin Dava Açıldığı İddiası X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Yaşanan gerginlik sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Çıtak, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu çıkış, hem eleştirilmesine hem de babasıyla ilişkisine dair yeni yorumların yapılmasına yol açmıştı. Bodrum’da yaşanan bu olay, baba-kız arasında süregelen gerginliğin yeniden alevlendirmişti.

Çıtak tartışma yaratan o sözler hakkında ise “Ünlüyüm ve ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ demek, bir şeylerden imtiyaz beklemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne kendisiyle ilgili anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu.” ifadelerini kullanmıştı.