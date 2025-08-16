onedio
Dilan Çıtak'a İbrahim Tatlıses'e Kumanda Fırlattığı İçin Dava Açıldığı İddiası X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Dilan Çıtak'a İbrahim Tatlıses'e Kumanda Fırlattığı İçin Dava Açıldığı İddiası X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 17:55

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki gerginlik yine magazin dünyasının gündeminde. Baba-kız arasındaki geçmiş tartışmalar zaman zaman gündeme gelirken, bu kez ortaya atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi.

Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses’e kumanda fırlattığı ve bu nedenle “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanacağı iddiası kısa sürede X'te gündem oldu.

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki baba-kız ilişkisi, yıllardır magazin gündeminde tartışılan konulardan biri.

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki baba-kız ilişkisi, yıllardır magazin gündeminde tartışılan konulardan biri.

Zaman zaman aralarındaki gerginliklerle, zaman zaman ise sürpriz barışmalarıyla konuşulan ikili, bir kez daha gündeme damga vurdu. Daha önce miras tartışmaları, aile içi küslükler ve karşılıklı açıklamalarla sık sık medyada yer alan baba-kız, son dönemde yaşanan olaylarla ilişkilerinin hala oldukça çalkantılı olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’da yaşadığı bir tartışma nedeniyle magazin gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'da yaşadığı bir tartışma nedeniyle magazin gündemine oturmuştu.

Yaşanan gerginlik sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Çıtak, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu çıkış, hem eleştirilmesine hem de babasıyla ilişkisine dair yeni yorumların yapılmasına yol açmıştı. Bodrum’da yaşanan bu olay, baba-kız arasında süregelen gerginliğin yeniden alevlendirmişti.

Çıtak tartışma yaratan o sözler hakkında ise “Ünlüyüm ve ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ demek, bir şeylerden imtiyaz beklemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne kendisiyle ilgili anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

Tam gündem yavaş yavaş soğurken, bu kez çok daha ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı bir tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayarak kumanda fırlattı ve bu olay mahkemeye taşındı.

Tam gündem yavaş yavaş soğurken, bu kez çok daha ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı bir tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayarak kumanda fırlattı ve bu olay mahkemeye taşındı.

Ortaya atılan iddia kısa sürede X gündemine otururken X kullanıcıları tabii ki boş durmadı! Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlattığı gerekçesiyle 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan yargılanacağı iddiası X'te goygoyculuk çıkardı! 

Gelen tepkilere birlikte bakalım!

