Dilan Çıtak'a İbrahim Tatlıses'e Kumanda Fırlattığı İçin Dava Açıldığı İddiası X'te Goygoy Tufanı Estirdi!
İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki gerginlik yine magazin dünyasının gündeminde. Baba-kız arasındaki geçmiş tartışmalar zaman zaman gündeme gelirken, bu kez ortaya atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi.
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses’e kumanda fırlattığı ve bu nedenle “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanacağı iddiası kısa sürede X'te gündem oldu.
İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki baba-kız ilişkisi, yıllardır magazin gündeminde tartışılan konulardan biri.
Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’da yaşadığı bir tartışma nedeniyle magazin gündemine oturmuştu.
Tam gündem yavaş yavaş soğurken, bu kez çok daha ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı bir tartışma sırasında öfkesine hâkim olamayarak kumanda fırlattı ve bu olay mahkemeye taşındı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
