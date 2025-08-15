onedio
Gelinin Güzelliği Büyüledi: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk Dünyaevine Girdi!

Gelinin Güzelliği Büyüledi: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk Dünyaevine Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2025 - 22:07

Sosyal medya fenomeni Lale Onuk ve Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, dünyaevine girdi. Çiftin düğün töreni, geleneksel davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen gelin alma seremonisiyle başladı. 

Görkemli kına gecesiyle dikkat çeken ikili, mutluluklarını bu özel günde taçlandırdı. Düğün anları, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılırken gelin Lale Onuk büyük beğeni topladı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk bu akşam dünyaevine giriyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk bu akşam dünyaevine giriyor.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut evleneceklerini bu paylaşımla ve bu notla duyurmuştu:

“15 yıl önce bu sahilde gözüme kestirdiğim çocukla 5 gün sonra evleneceğimi kim tahmin edebilirdi? 😂 7 yıl dile kolay, ama sorsanız hiç o kadar uzun bir süre gibi gelmiyor ikimize de. Çok ağladık, çok güldük, kavga da ettik ama hiçbir zaman birbirimizi kırıp dökmedik. Birbirimizi sevmekten vazgeçmedik. Beraber büyüdük, birbirimizi büyüttük. Hatalar da yaptık ama birbirimizi anlamayı, sarılıp yaralarımızı sarmayı beraber öğrendik. Bu yeni yolda öğreneceğimiz daha çok şey var, biliyoruz. Her zaman güneşli olmasa da, günler… biz kendi güneşimizi yaratmayı öğreneceğiz. Ve şimdi de bu sahilde başlayan hikayemizin yeni başlangıcına çok az kaldı. 🤍 Hepinizi çok seviyoruz; bu heyecanı ve süreci bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ederiz. 🥺🤍”

Bu gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un birbirlerine aşk dolu bakışları kameralara yansıdı.

Bu gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un birbirlerine aşk dolu bakışları kameralara yansıdı.

Survivor’ın sempatik yüzü Berkan Karabulut ile Miss Turkey finalistlerinden Lale Onuk’un kına gecesi de çok konuşulmuştu.

Düğünleri büyük bir merakla beklenen ikilinin mutlulukları yüzlerinden okundu. Geceye influencer ve ünlü dünyasından birçok isim katılırken Lale Onuk güzelliği ile görenleri resmen büyüledi.

Kına gecesinin detaylarından bahsetmiştik:

Çiftin düğünlerindeki ilk danslarını da şöyle bırakalım:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
