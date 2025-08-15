Gelinin Güzelliği Büyüledi: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk Dünyaevine Girdi!
Sosyal medya fenomeni Lale Onuk ve Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, dünyaevine girdi. Çiftin düğün töreni, geleneksel davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen gelin alma seremonisiyle başladı.
Görkemli kına gecesiyle dikkat çeken ikili, mutluluklarını bu özel günde taçlandırdı. Düğün anları, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılırken gelin Lale Onuk büyük beğeni topladı.
Bu gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un birbirlerine aşk dolu bakışları kameralara yansıdı.
Çiftin düğünlerindeki ilk danslarını da şöyle bırakalım:
