onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Geleneklerine Sahip Çıktı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'tan Çok Konuşulacak Kına Gecesi!

Geleneklerine Sahip Çıktı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'tan Çok Konuşulacak Kına Gecesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.08.2025 - 10:10

Survivor yarışmasındaki başarısı ve davranışlarıyla adını duyuran Berkan Karabulut uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ikili bu sefer de kına geceleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görkemli organizasyon, detaylar ve aile ile dostların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Lale Onuk’un gece boyunca yaptığı kıyafet değişiklikleri ve çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sporcu kimliği, bitmeyen enerjisi ve sempatik tavırlarıyla Survivor izleyicisinin hafızasına kazınan Berkan Karabulut, yarışmadaki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Sporcu kimliği, bitmeyen enerjisi ve sempatik tavırlarıyla Survivor izleyicisinin hafızasına kazınan Berkan Karabulut, yarışmadaki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Güçlü mücadeleleri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu pozitif ilişkiler sayesinde kısa sürede ekranın sevilen yüzlerinden biri haline gelen Karabulut, adını Survivor sonrası da spor dolu yaşamı, sosyal medya paylaşımları ve yeni projeleriyle gündemde tutmayı başardı.

2020 senesinde Survivor yarışmasındaki başarısını 2022 senesinde katıldığı All Star'la da gösteren Karabulut, Miss Turkey 2018 yarışmasıyla adını duyuran Lale Onuk'la yaşadığı ilişkiyi daha yarışmadayken duyurmuştu.

Berkan Karabulut, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Lale Onuk ile mutluluklarını taçlandırma kararı alan isim, evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

Berkan Karabulut, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Lale Onuk ile mutluluklarını taçlandırma kararı alan isim, evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a romantik bir evlenme teklifinde bulunan Karabulut o anları sosyal medya hesabında 'Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk' notuyla paylaşarak mutlu haberi takipçilerine vermişti.

Haziran ayında nişanlanan Berkan Karabulut ve Lale Onuk uzun süre beklenen evlilikleri için ilk adımı atmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz yıl Paris’te yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Survivor’ın sevilen ismi Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk, düğün öncesi düzenledikleri görkemli kına gecesiyle adlarından bahsettirdi.

Geçtiğimiz yıl Paris’te yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Survivor’ın sevilen ismi Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk, düğün öncesi düzenledikleri görkemli kına gecesiyle adlarından bahsettirdi.

Kına gecesinde Lale Onuk, gece boyunca tam beş farklı kıyafet değiştirirken güzelliği ve şıklığı beğeni topladı. Üzerindeki altın takılarla da dikkat çeken isim kına gecesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

15 Ağustos günü düğünleri gerçekleşecek çiftin aşk dolu anları davetlilerin kadrajına yakalandı.

15 Ağustos günü düğünleri gerçekleşecek çiftin aşk dolu anları davetlilerin kadrajına yakalandı.

Gecede ışıl ışıl parlayan Lale Onuk'un o anlarını da şöyle bırakalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın