Geleneklerine Sahip Çıktı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'tan Çok Konuşulacak Kına Gecesi!
Survivor yarışmasındaki başarısı ve davranışlarıyla adını duyuran Berkan Karabulut uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ikili bu sefer de kına geceleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görkemli organizasyon, detaylar ve aile ile dostların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Lale Onuk’un gece boyunca yaptığı kıyafet değişiklikleri ve çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sporcu kimliği, bitmeyen enerjisi ve sempatik tavırlarıyla Survivor izleyicisinin hafızasına kazınan Berkan Karabulut, yarışmadaki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Berkan Karabulut, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Lale Onuk ile mutluluklarını taçlandırma kararı alan isim, evlilik hazırlıklarına başlamıştı.
Geçtiğimiz yıl Paris’te yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Survivor’ın sevilen ismi Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk, düğün öncesi düzenledikleri görkemli kına gecesiyle adlarından bahsettirdi.
15 Ağustos günü düğünleri gerçekleşecek çiftin aşk dolu anları davetlilerin kadrajına yakalandı.
Gecede ışıl ışıl parlayan Lale Onuk'un o anlarını da şöyle bırakalım:
