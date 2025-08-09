Gülsüm Ali'nin Eşi Berk Oktay'a Mesajlarını Yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Olay Sosyal Medya Paylaşımları!
X’te paylaştığı iddia edilen alıntılarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Eşi Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan mesaj iddialarının ardından sessizliğini koruyan Atiksoy, bu kez sosyal medya hesabında yeniden paylaştığı alıntılarla gündeme geldi.
Ancak Atiksoy’un kameralara yansıyan neşeli aile pozları ile bu sert mesajlar arasındaki tezat, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Magazin gündemi son günlerde Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.
Berk Oktay ihanet ve Tuğçe Aral'ın taciz iddialarına karışırken kendisinin avukatı açıklamada bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde "sorun yok" paylaşımlarında bulunan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy kızları ile plajda tatil keyfi yaparken görüntülendi.
"Kendi eylemlerinde sorun görmeyeni değiştiremezsin" "Ahlak satmaya çalışanların %90'ı ahlaksızdır" gibi alıntılar yaptığı X kullanıcıları tarafından iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadaki hamleleri kısa sürede olay oldu.
İkili geçtiğimiz saatlerde Gazetemagazin'den Umut Ünver'in kardajına birlikte verdikleri mutlu pozlarla yakalanmıştı...
