Gülsüm Ali'nin Eşi Berk Oktay'a Mesajlarını Yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Olay Sosyal Medya Paylaşımları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.08.2025 - 00:58

X’te paylaştığı iddia edilen alıntılarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Eşi Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan mesaj iddialarının ardından sessizliğini koruyan Atiksoy, bu kez sosyal medya hesabında yeniden paylaştığı alıntılarla gündeme geldi.

Ancak Atiksoy’un kameralara yansıyan neşeli aile pozları ile bu sert mesajlar arasındaki tezat, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Magazin gündemi son günlerde Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.

İddiaya göre, Berk Oktay’ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülsim Ali’nin eşine attığı özel mesajları fark etti. Bu söylentiler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili en dikkat çeken hamle ise Yıldız Çağrı Atiksoy’dan geldi.

X’te yayılan iddiaların ardından sessizliğini koruyan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Berk Oktay ve kızlarıyla mutlu aile pozları paylaşarak “Sorun yok” mesajı verdi.

İhanet iddialarına dair detaylar da bu içeriğimizde:

Berk Oktay ihanet ve Tuğçe Aral'ın taciz iddialarına karışırken kendisinin avukatı açıklamada bulunmuştu.

Berk Oktay'a karşı bir 'karalama kampanyası' düzenlendiği belirtmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a attığı iddia edilen mesajlar ortaya çıkmış, Ali'nin Yıldız Çağrı Atiksoy'un yakaladığı mesajların ardından verdiği cevap ise X'te tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Ortalık ihanet iddialarıyla fena halde çalkalanırken Gülsim Ali'nin son paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından eleştiri gelmeye devam ediyor.

O tepkilerin ve gönderildiği iddia edilen mesajların detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Geçtiğimiz saatlerde "sorun yok" paylaşımlarında bulunan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy kızları ile plajda tatil keyfi yaparken görüntülendi.

X hesabında yeniden yayınladığı alıntılarla dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy'un o paylaşımları dikkat çekti. 'Bu hayatta asla ödenmeyecek şeyler var. Yenen hak, girilen günah, kırılan hevesi alınan ah gibi...' 

'Çok şey öğrenirsin sessiz kalarak' sözleri paylaşan ismin kameralara yansıyan pozları ve alıntıları arasındaki tutarsızlık dikkat çekti.

"Kendi eylemlerinde sorun görmeyeni değiştiremezsin" "Ahlak satmaya çalışanların %90'ı ahlaksızdır" gibi alıntılar yaptığı X kullanıcıları tarafından iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadaki hamleleri kısa sürede olay oldu.

İkili geçtiğimiz saatlerde Gazetemagazin'den Umut Ünver'in kardajına birlikte verdikleri mutlu pozlarla yakalanmıştı...

