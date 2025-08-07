Hakkında Eşini Partneriyle Aldattığı ve Tuğçe Aral'ı Taciz Ettiği İddiaları Çıkan Berk Oktay'dan İlk Açıklama

Magazin gündemi son günlerde Berk Oktay etrafında dönen iddialarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz gün, meslektaşı Gülsim Ali ile set arkadaşlığının sınırlarını aştığı öne sürülen oyuncu hakkında bu kez çok daha ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Manken ve sunucu Tuğçe Aral, evli bir oyuncu tarafından tacize uğradığını açıklarken o kişinin Berk Oktay olduğu iddia edildi. Peş peşe gelen bu suçlamaların ardından Oktay cephesi sessizliğini bozdu.