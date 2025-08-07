onedio
Hakkında Eşini Partneriyle Aldattığı ve Tuğçe Aral'ı Taciz Ettiği İddiaları Çıkan Berk Oktay'dan İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.08.2025 - 23:32

Magazin gündemi son günlerde Berk Oktay etrafında dönen iddialarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz gün, meslektaşı Gülsim Ali ile set arkadaşlığının sınırlarını aştığı öne sürülen oyuncu hakkında bu kez çok daha ciddi bir iddia ortaya atıldı. 

Manken ve sunucu Tuğçe Aral, evli bir oyuncu tarafından tacize uğradığını açıklarken o kişinin Berk Oktay olduğu iddia edildi. Peş peşe gelen bu suçlamaların ardından Oktay cephesi sessizliğini bozdu.

Savaşçı dizisinde yolları kesişip rol arkadaşları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin mutlu evliliği ortaya atılan iddialarla büyük bir krizle yüzleşti.

“Harman Yeri” dizisindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya’daki sette yakınlaşma yaşadığı iddiası, magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Bu iddialar öncesi ikilinin birbirini takipten çıkması, ardından Berk Oktay'ın kızıyla yaptığı 'senin için savaşacağım' paylaşımı ikilinin evliliğinin sallantıda olduğu iddialarını güçlendirmişti.

Çıkan haberlerin ardından Oktay sosyal medya hesabından o göndermeli paylaşımı silmiş, ikili birbirini yeniden takibe almış ve 'her şey yolunda' mesajlı aile boyu pozlarını paylaşmıştı.

Berk Oktay hakkında çıkan ihanet iddialarının detaylarından ve şüphe uyandıran sosyal medya hamlelerinden bahsetmiştik:

Dün çıkan "sette yakınlaşma" iddialarının ardından bugün, geçtiğimiz saatlerde Tuğçe Aral'ın Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyadan Berk Oktay'ın kendisine fantezilerini yazdığını iddia eden Tuğçe Aral gündemi sallarken gözler yine ünlü isme dönmüştü. Eşi hamile olduğu için sustuğunu söyleyen Aral'a Berk Oktay'ın vekilinden açıklama geldi.

Berk Oktay hakkında çıkan ihanet ve taciz iddialarına avukatı Nagehan Boyraz aracılığıyla yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu söylenirken hukuki sürecin başlatılacağı ortaya çıktı.

'Kamuoyuna Duyuru

Müvekkil Berk Oktay hakkında bugün yapılan ve sistematik şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Müvekkilin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilin haklarını korumaya yönelik tarafımızca gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususu tarafımızca saygıyla kamuoyuna duyurulur.

Berk OKTAY Vekili

Av. Nagehan BOYRAZ'

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
