Taklit Yeteneğiyle Tanınan Tansu Dayan'dan Miss International Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'e Alaycı Eleştiri!
Miss International 2025’te Türkiye’yi temsil edeceği açıklanan Ayşe Sena Şeref, daha yarışma başlamadan gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ve duruşuyla dikkat çeken Şeref, sosyal medyada hem destek hem de eleştirilerle karşılaştı. En dikkat çeken yorum ise taklit videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan’dan geldi.
Sosyal medyada taklitleriyle tanınan fenomen Tansu Dayan, Ayşe Sena Şeref hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti!
Güzellik yarışmaları denince akıllara ilk gelenlerden biri olan Miss International, 2025 yılında büyük heyecanla gerçekleşecek.
Ülkemizi Miss İnternational'da temsil edeceği öğrenilmesinin ardından Ayşe Sena Şeref kısa sürede gündeme otururken eleştiriler de gecikmedi.
Daha da ötesinde, yarışmanın jüri üyeleri hakkında da yorumda bulundu.
