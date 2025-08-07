onedio
Taklit Yeteneğiyle Tanınan Tansu Dayan'dan Miss International Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'e Alaycı Eleştiri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.08.2025 - 22:22

Miss International 2025’te Türkiye’yi temsil edeceği açıklanan Ayşe Sena Şeref, daha yarışma başlamadan gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ve duruşuyla dikkat çeken Şeref, sosyal medyada hem destek hem de eleştirilerle karşılaştı. En dikkat çeken yorum ise taklit videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan’dan geldi.

Sosyal medyada taklitleriyle tanınan fenomen Tansu Dayan, Ayşe Sena Şeref hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti!

Güzellik yarışmaları denince akıllara ilk gelenlerden biri olan Miss International, 2025 yılında büyük heyecanla gerçekleşecek.

1959’dan beri düzenlenen Miss International, dünyanın en prestijli uluslararası güzellik yarışmalarından biri. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen organizasyon, sadece dış güzelliği değil, aynı zamanda kültürel anlayış, sosyal sorumluluk ve barış mesajlarını ön planda tutmasıyla biliniyor. Yarışma, güzelliğin yanında uluslararası dostluk ve kültürü öne çıkarmayı da amaçlıyor.

Miss International 2025, bu sene Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleşecek. Ayşe Sena Şeref, Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu taşırken, yarışmada güçlü rakipleriyle boy ölçüşecek.

Ülkemizi Miss İnternational'da temsil edeceği öğrenilmesinin ardından Ayşe Sena Şeref kısa sürede gündeme otururken eleştiriler de gecikmedi.

Miss Türkiye 2024 birincisi İdil Bilgen, güzellik yarışmasındaki birinciliği sonrası sosyal medyada tepki çekmişti. Bilgen'in fiziksel özelliklerini eleştirerek, onu Kemal Sunal'ın unutulmaz karakteri Şabaniye'ye benzetmişti. Bir sonraki temsilcimiz merak edilirken Ayşe Sena Şeref de sosyal medyada 'estetik' eleştirilerine maruz kaldı.

Taklitleriyle tanınan fenomen Tansu Dayan, Ayşe Sena Şeref’e yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Dayan, Ayşe’yi ünlü oyuncu İzzet Altınmeşe’ye benzeterek alaycı bir dille eleştirdi.

Daha da ötesinde, yarışmanın jüri üyeleri hakkında da yorumda bulundu.

'Seçen jüri de sahte diplomalı galiba' yorumunda bulunan Tansu Dayan Türkiye temsilcimiz hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

