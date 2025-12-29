onedio
Galatasaray Kulübü, Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Athena Gökhan Hakkında Şikayetçi Olacak

Galatasaray Kulübü, Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Athena Gökhan Hakkında Şikayetçi Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
29.12.2025 - 15:07

Eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alınmasının ardından yapılan paylaşımlar ile ilgili Galatasaray yönetimi harekete geçti. Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, oyuncu Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve şarkıcı Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) hakkında şikayette bulunacak.

Galatasaray Kulübü, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar sonrasında harekete geçti.

Galatasaray Kulübü, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar sonrasında harekete geçti.

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray yönetimi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 isim hakkında şikayette bulunacak. Sarı-kırmızılıların şikayette bulunacağı isimlerin Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Gökhan Özoğuz (Athena) olduğu kaydedildi.

İşte Ali Naci Küçük’ün haberi:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
