Uzman Dermatolog Yüze Asla Sürülmemesi Gereken 3 Bakım Ürününü Açıkladı

Uzman doktor Cansu Şahin, yüze asla sürülmemesi gereken bakım ürünlerini şu sözlerle açıkladı:

'Tanecikli peelingler. Bu ürünler hem cilt bariyerine zarar vermekte hem de uzun vadede gözeneklerin daha fazla açılmasına, cildin yağ ve nem dengesinin bozulmasına neden oluyor.

İkincisi makyaj temizleme mendilleri. İçeriğinde çok fazla koruyucu ve alkol var ve bu da cilde zarar veriyor. Yeterince temizleyemiyoruz mendille. Sürtünme hareketi cilt bariyerine zarar veriyor.

Üçüncüsü hindistan cevizi yağı. Vücut için iyi bir nemlendirici olsa da komedojenitesi (gözenek tıkama özelliği) çok yüksekt. Bu da yüzünüzde sivilcelere, yağlanmaya ve komedonlara neden olabiliyor. O yüzden yüzümüze kesinlikle kullanmıyoruz.'