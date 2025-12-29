onedio
Uzman Dermatolog Yüze Asla Sürülmemesi Gereken 3 Bakım Ürününü Açıkladı

Dilara Şimşek
29.12.2025 - 14:51

Sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünleri en parlak günlerini yaşıyor. TikTok, Instagram, X gibi platformlarda paylaşılan bakım rutinleri ve cilt ürünleri bilinçsizle kullanılırken uzmanlar sık sık uyarıda bulunuyor. Uzman dermatolog doktor Cansu Şahin, TikTok hesabından cilde asla sürülmemesi gereken bakım ürünlerini paylaştı. 

Buradan izleyebilirsiniz:

Yüzünüze asla sürmemeniz gereken üç bakım ürünü.

Uzman doktor Cansu Şahin, yüze asla sürülmemesi gereken bakım ürünlerini şu sözlerle açıkladı:

'Tanecikli peelingler. Bu ürünler hem cilt bariyerine zarar vermekte hem de uzun vadede gözeneklerin daha fazla açılmasına, cildin yağ ve nem dengesinin bozulmasına neden oluyor.

İkincisi makyaj temizleme mendilleri. İçeriğinde çok fazla koruyucu ve alkol var ve bu da cilde zarar veriyor. Yeterince temizleyemiyoruz mendille. Sürtünme hareketi cilt bariyerine zarar veriyor.

Üçüncüsü hindistan cevizi yağı. Vücut için iyi bir nemlendirici olsa da komedojenitesi (gözenek tıkama özelliği) çok yüksekt. Bu da yüzünüzde sivilcelere, yağlanmaya ve komedonlara neden olabiliyor. O yüzden yüzümüze kesinlikle kullanmıyoruz.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Countess Rain

İzmir'deki su kesintilerinden dolayı ne yazık ki hayatımda ilk kez makyaj temizleme mendili aldım :(