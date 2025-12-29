Jimnastik Antrenörlerinin Öğrencilerini Tam Yerinde Bir Refleksle Düşmekten Son Anda Kurtardıkları Anlar

Pek çok spor dalı kendi içinde riskler ve tehlikeler barındırıyor. Jimnastik de ani sakatlanmalara ve yaralanmalara açık bir spor. Sporcunun her hareketinde en üst düzeyde dikkat, kusursuz bir koordinasyon ve denge sergilemesi gerekiyor. En ufak bir odak kaybı, ciddi yaralanmalara davetiye çıkarabiliyor.

Jimnastik anrenötlerinin muazzam bir refleksle öğrencilerini kurdartıkları anlar sosyal medyada viral oldu. Video izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken, antrenörlerin soğuk kanlılığı ve dikkati beğeni topladı.