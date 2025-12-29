onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tıkanan Tesisattan Çıkarılan Saç Sosyal Medyada Viral Oldu: "Lütfen Duş Sonrası Saçlarınızı Toplayın"

Tıkanan Tesisattan Çıkarılan Saç Sosyal Medyada Viral Oldu: "Lütfen Duş Sonrası Saçlarınızı Toplayın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 12:42 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 13:04

İçerik Devam Ediyor

Tıkanan tesisatlar başa bela olabiliyor. Evlerin yanı sıra, bu tür sorunlar tüm mahalleyi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yüzden tesisatların tıkanmaması için özenli davranmak, gerekli önlemleri zamanında almak gerekiyor. Fakat ister istemez, yabancı maddeler de gider borularına giderek tıkanmaya sebep olabiliyor. 

Bir ülkede, gider borusundan çıkan saç sosyal medyada viral oldu. O video “Kızlar lütfen duştan sonra saçlarınızı toplayın.” notuyla paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu durumun yaşanmaması için ne yapılabilir?

Bu durumun yaşanmaması için ne yapılabilir?

1. Gider Süzgeci Kullanın (En Önemli Adım): Duş giderine saçları tutan metal veya silikon bir gider süzgeci takabilirsiniz. Bu gibi durumların yaşanmasını %99 önlüyor. 

2. Duş Öncesi Saçlarınızı Tarayın: Duşa girmeden önce saçlarınızı tararsanız, ölü saç tellerinin büyük çoğunluğu tarakta kalır ve giderin tıkanma riskini azaltır.

3. Düzenli Sıcak Su ve Karbonat Temizliği: Haftada bir kez gidere bolca sıcak su dökün. Ayda bir kez ise karbonat ve sirke karışımıyla doğal bir temizlik yaparak boru çeperindeki yağlanmayı önleyebilirsiniz.

4. Kimyasal Gider Açıcılardan Kaçının: Çok sık kimyasal açıcı kullanmak boruları aşındırabilir ve saç kütlesini tamamen yok etmek yerine sadece bir kısmını eriterek daha yapışkan hale getirebilir.

5. Profesyonel Bakım: Eğer suyunuz yavaş gitmeye başladıysa, sorun büyümeden (videodaki aşamaya gelmeden) bir tesisatçıdan destek alarak boruların yüksek basınçlı suyla temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın