Tıkanan Tesisattan Çıkarılan Saç Sosyal Medyada Viral Oldu: "Lütfen Duş Sonrası Saçlarınızı Toplayın"

Tıkanan tesisatlar başa bela olabiliyor. Evlerin yanı sıra, bu tür sorunlar tüm mahalleyi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yüzden tesisatların tıkanmaması için özenli davranmak, gerekli önlemleri zamanında almak gerekiyor. Fakat ister istemez, yabancı maddeler de gider borularına giderek tıkanmaya sebep olabiliyor.

Bir ülkede, gider borusundan çıkan saç sosyal medyada viral oldu. O video “Kızlar lütfen duştan sonra saçlarınızı toplayın.” notuyla paylaşıldı.