Bir Adam Doğada Yürürken Dikkatini Çeken Taşın İçini Açınca Gördüklerine İnanamadı

Pelin Yelda Göktepe
28.12.2025 - 13:30

Doğa her detayıyla oldukça büyüleyici. Doğadaki her bir detay, bizi her defasında hayrete düşürmeyi başarıyor. Bu nedenle, doğa her zaman insanların hayranlıkla izlediği ve sürekli olarak keşfetmek istediği bir alan. Hayvanlardan sulara, bitkilerden taşlara kadar her bir detay doğanın eşsiz döngüsünün bir parçası ve bu öğrenmenin yanında büyük bir huzur kaynağı da olabiliyor. 

Bir adam doğada yürürken bir taş dikkatini çekti. Taşın içini açtığındaysa 'huzur' ve 'farkındalık' taşı olarak bilinen ametist ile karşılaştı. Taşın görüntüsü ise güzelliğiyle büyüledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki ametist değerli bir taş mı? Çok para eder mi?

Videodaki adam, doğada nadir rastlanan devasa bir Ametist jeodu buluyor. Bu taş, mor rengini içindeki demir minerallerinden alan bir kuvars türü. Hem dekoratif amaçlı hem de koleksiyonluk kullanılan bir taş. 

Ametistin fiyatını mor rengin doygunluğu, kristallerin berraklığı ve bütünlüğü belirler. Bu tür büyük parçalar genellikle lüks dekorasyonda, otel lobilerinde veya mineral koleksiyonlarında prestij objesi olarak yüksek meblağlara satılabiliyor. Bu yüzden binlerce dolara alıcı bulması mümkün.

