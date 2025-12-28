onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Gereksiz Detayları Unutamayan ChatGPT’den Sabahattin Ali Okuyan Kendall Jenner’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gereksiz Detayları Unutamayan ChatGPT’den Sabahattin Ali Okuyan Kendall Jenner’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Buyrun tacınız şimdiden 👑

Buyrun tacınız şimdiden 👑
twitter.com

Yeterli çay miktarı.

Yeterli çay miktarı.
twitter.com

Buraya kadar geldik mi?

Buraya kadar geldik mi?
twitter.com

Ah anneler...

Ah anneler...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Ne güzel olmuş;

Ne güzel olmuş;
twitter.com

Her konuyu oraya bağlaması var bir de.

Her konuyu oraya bağlaması var bir de.
x.com

2026 dileğimiz olsun.

2026 dileğimiz olsun.
twitter.com

Senelerdir benzer şekilde erteliyorum.

Senelerdir benzer şekilde erteliyorum.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler her türlü alır o mamayı senden ama yine de dene tabii.

Kediler her türlü alır o mamayı senden ama yine de dene tabii.
twitter.com

Öyle zaten.

Öyle zaten.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın