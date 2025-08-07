Justin Timberlake'in İstanbul Konseri İçin Aldığı İddia Edilen Milyon Euro'luk Meblağ X'te Gündem Oldu!
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in 11 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alması, hayranlarında büyük heyecana yol açmıştı. Ancak konserin ardından yaşanan organizasyon krizleri konuşulurken, şimdi de ortaya atılan ödeme iddiası gündeme bomba gibi düştü!
İddiaya göre Timberlake, İstanbul konseri için tam 4,5 milyon euro ödeme aldı. X'te bu iddia gündeme oturdu!
Pop müziğin yaşayan efsanesi Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025 akşamı tam 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda sahne aldı ve ortalığı resmen yıkıp geçti!
BrandUnion organizasyon şirketi, yaşanan aksaklıkların nedenini "terör tehdidi" olarak açıklasa da konser sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in İstanbul konserine dair tartışmalar bitmek bilmiyor.
