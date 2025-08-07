Justin Timberlake'in İstanbul Konseri İçin Aldığı İddia Edilen Milyon Euro'luk Meblağ X'te Gündem Oldu!

Biletli binlerce izleyici, konser alanına girmek için tek bir kapıya yönlendirildi. Güvenlik kontrollerinin yetersiz olması, izdihama neden oldu. Bazı seyirciler konsere geç kaldı, bazıları ise biletleri olduğu halde alana hiç giremedi.

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, uzun süredir devam eden dünya turnesinin finalini İstanbul’da yaptı. Ancak konser kadar sonrası da çok konuşuldu!