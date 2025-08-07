onedio
Justin Timberlake'in İstanbul Konseri İçin Aldığı İddia Edilen Milyon Euro'luk Meblağ X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
07.08.2025 - 19:59

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in 11 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alması, hayranlarında büyük heyecana yol açmıştı. Ancak konserin ardından yaşanan organizasyon krizleri konuşulurken, şimdi de ortaya atılan ödeme iddiası gündeme bomba gibi düştü!

İddiaya göre Timberlake, İstanbul konseri için tam 4,5 milyon euro ödeme aldı. X'te bu iddia gündeme oturdu!

Pop müziğin yaşayan efsanesi Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025 akşamı tam 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda sahne aldı ve ortalığı resmen yıkıp geçti!

Fakat heyecanla beklenen konser seyircilerin organizasyon yüzünden yaşadığı rezaletle sonuçlanmıştı.

Justin Timberlake konserine katılmak için saatlerce kapılarda beklemek zorunda kalan seyirciler, binlerce lira ödedikleri biletlerin karşılığını alamamış, konserde resmen izdiham yaşanmıştı.

22 bin TL’lik VIP bilet alarak en önlerde yer alanlar bile sahneye uzak kalmış ya da konser alanına giriş yapamamıştı.

BrandUnion organizasyon şirketi, yaşanan aksaklıkların nedenini "terör tehdidi" olarak açıklasa da konser sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Biletli binlerce izleyici, konser alanına girmek için tek bir kapıya yönlendirildi. Güvenlik kontrollerinin yetersiz olması, izdihama neden oldu. Bazı seyirciler konsere geç kaldı, bazıları ise biletleri olduğu halde alana hiç giremedi. 

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, uzun süredir devam eden dünya turnesinin finalini İstanbul’da yaptı. Ancak konser kadar sonrası da çok konuşuldu!

Timberlake konser sonrası kendisine teşhis konulan hastalıktan da ilk kez bahsetmişti:

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in İstanbul konserine dair tartışmalar bitmek bilmiyor.

Organizasyon fiyaskosu hala gündemdeyken, şimdi de ortaya atılan ücret iddiası herkesi şaşırttı! Timberlake’in Türkiye konseri için tam 4,5 milyon euro (yaklaşık 213 milyon TL) aldığı öne sürüldü. X’te gündem olan bu rakam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Paramızla rezil olduk, bir de bu kadar para mı ödendi?” yorumları gecikmedi!

