Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Seda Bakan Aracılığıyla Görücü Usulü Randevuya Çıkması X'te Goygoy Çıkardı
Nilperi Şahinkaya bu kez rol aldığı bir projeyle değil, Murat Boz’la çıktığı iddia edilen sürpriz bir buluşmayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Son dönemde hem özel hayatıyla hem de set arkasında yaşananlarla sıkça konuşulan Şahinkaya’nın, oyuncu arkadaşı Seda Bakan aracılığıyla tanıştığı Murat Boz’la akşam yemeğine çıktığı iddia edildi.
Ancak “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını peşinden sürükleyen bu buluşma, beklenmedik bir şekilde soğuk ve mesafeli geçti. İkilinin arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken, geceye dair detaylar adeta eski Yeşilçam dedikodularını aratmadı!
Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncu Nilperi Şahinkaya, son dönemde hem özel hayatıyla hem de kariyerle ilgili haberlerle gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde aşk dedikodularıyla magazin kulislerinde adları geçen Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeğinde görücü usulü bir araya geldiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın