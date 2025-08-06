Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Seda Bakan Aracılığıyla Görücü Usulü Randevuya Çıkması X'te Goygoy Çıkardı

Nilperi Şahinkaya bu kez rol aldığı bir projeyle değil, Murat Boz’la çıktığı iddia edilen sürpriz bir buluşmayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Son dönemde hem özel hayatıyla hem de set arkasında yaşananlarla sıkça konuşulan Şahinkaya’nın, oyuncu arkadaşı Seda Bakan aracılığıyla tanıştığı Murat Boz’la akşam yemeğine çıktığı iddia edildi.

Ancak “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını peşinden sürükleyen bu buluşma, beklenmedik bir şekilde soğuk ve mesafeli geçti. İkilinin arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken, geceye dair detaylar adeta eski Yeşilçam dedikodularını aratmadı!

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