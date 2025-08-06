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Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Seda Bakan Aracılığıyla Görücü Usulü Randevuya Çıkması X'te Goygoy Çıkardı

Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Seda Bakan Aracılığıyla Görücü Usulü Randevuya Çıkması X'te Goygoy Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 15:05

Nilperi Şahinkaya bu kez rol aldığı bir projeyle değil, Murat Boz’la çıktığı iddia edilen sürpriz bir buluşmayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Son dönemde hem özel hayatıyla hem de set arkasında yaşananlarla sıkça konuşulan Şahinkaya’nın, oyuncu arkadaşı Seda Bakan aracılığıyla tanıştığı Murat Boz’la akşam yemeğine çıktığı iddia edildi. 

Ancak “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını peşinden sürükleyen bu buluşma, beklenmedik bir şekilde soğuk ve mesafeli geçti. İkilinin arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken, geceye dair detaylar adeta eski Yeşilçam dedikodularını aratmadı!

Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!

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Usta oyuncu Nilperi Şahinkaya, son dönemde hem özel hayatıyla hem de kariyerle ilgili haberlerle gündemden düşmüyor.

Usta oyuncu Nilperi Şahinkaya, son dönemde hem özel hayatıyla hem de kariyerle ilgili haberlerle gündemden düşmüyor.

Şahinkaya, son olarak “Gelin Takımı 2” filminin çekimleri sırasında set arkadaşlarıyla yaşanan büyük bir krizle magazin sayfalarını salladı. Film ekibinin çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’nda yaşanan olayla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya'nın sohbet ettiği anlarda rol arkadaşı Çelik'e mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü niye kutladığını sorduğu ortaya çıkmıştı.

'O benim eski arkadaşım' savunması gelince Şahinkaya'nın ortalığı birbirine kattığı bu arbedede de Şebnem Bozuklu'nun sandalyeden düştüğü söylenmişti.

Gündeme bir hayli çarpıcı haberlere düşen Nilperi Şahinkaya hakkında son olarak bir randevu iddiası ortaya atıldı.

Son dönemde aşk dedikodularıyla magazin kulislerinde adları geçen Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeğinde görücü usulü bir araya geldiği iddia edildi.

Son dönemde aşk dedikodularıyla magazin kulislerinde adları geçen Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeğinde görücü usulü bir araya geldiği iddia edildi.

Herkes bu buluşmadan yeni bir aşk doğar mı diye beklerken, gece hiç de beklendiği gibi romantik geçmedi.

O iddianın detayları ise eski magazin haberlerini aratmadı!

İddiaya göre; Şahinkaya, keyifli başlayan sohbette ikinci bir içki teklifinde bulununca Boz, “Ben antidepresan kullanıyorum, başka içemem” yanıtını verdi. Bu cevap sonrası ortam bir anda soğurken, gecenin sonunda ikili birbirine ne telefon numarası verdi ne de bir sonraki görüşmenin sözünü etti.

Mekan çıkışı ayrı ayrı ayrılan Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya’nın bu buluşmasını Seda Bakan'ın ayarladığı söylenirken X'te kahkaha tufanı koptu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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