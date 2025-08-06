2000'lerden Fırlamış Gibi Giyinen Melis Sezen'in Ekstra Düşük Belli Kombini Dillere Büyük Düştü!
Melis Sezen, geçtiğimiz gün İstanbul’u sallayan Jennifer Lopez konserine katılan ünlü isimlerden biri oldu. Oyuncu, Jlo’nun enerjik sahnesini ve unutulmaz performansını izlerken yerinde duramadı!
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde adeta 2000’lerden fırlamış gibi duran cesur kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
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Türk televizyonlarının sevilen yüzü Melis Sezen, yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz sezon, Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, geçtiğimiz gün Jennifer Lopez konserine gitti.
Konser öncesi kameralara yakalanan Melis Sezen'in 2000'lerden fırlama tarzı da dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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