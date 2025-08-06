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2000'lerden Fırlamış Gibi Giyinen Melis Sezen'in Ekstra Düşük Belli Kombini Dillere Büyük Düştü!

2000'lerden Fırlamış Gibi Giyinen Melis Sezen'in Ekstra Düşük Belli Kombini Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 13:02

Melis Sezen, geçtiğimiz gün İstanbul’u sallayan Jennifer Lopez konserine katılan ünlü isimlerden biri oldu. Oyuncu, Jlo’nun enerjik sahnesini ve unutulmaz performansını izlerken yerinde duramadı!

Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde adeta 2000’lerden fırlamış gibi duran cesur kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

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Türk televizyonlarının sevilen yüzü Melis Sezen, yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının sevilen yüzü Melis Sezen, yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

“Şımarık” filmiyle dikkatleri üzerine çeken, başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Melis Sezen, tarzından açıklamalarına kadar birçok konuyla gündeme geliyor.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırırken gösterdiği performansla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen, oyunculuğuyla da beğeni topluyor.

Geçtiğimiz sezon, Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, geçtiğimiz gün Jennifer Lopez konserine gitti.

Konser öncesi kameralara yakalanan Melis Sezen'in 2000'lerden fırlama tarzı da dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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