Geçmiş Tweetleri İfşalanınca Pişmanlığını Dile Getiren Manifest Üyesi Mina Solak'a Sevgilisinden Destek!
Manifest grubunun sevilen ismi Mina Solak, sosyal medyada geçmişte yaptığı bazı paylaşımların ifşa edilmesiyle gündeme geldi. Kısa sürede büyüyen tartışmalar karşısında pişmanlığını samimi bir şekilde dile getiren Mina'ya sevgilisi Anıl'dan zor günlerinde büyük destek geldi!
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Türk müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan Manifest grubu, enerjileri ve özgün tarzlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
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Göz önünde olan grup üyeleri şöhreti bir yandan da gelen eleştirilerle karşıladı. Sosyal medyada sık sık tartışma konusu olan kızları destekleyen kadar eleştiren de çok.
Mina Solak'la geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen Anıl Daldal o özürün ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Anıl Daldal, Mina'nın yaptığı paylaşımın altına düştüğü yorumla da dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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