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Geçmiş Tweetleri İfşalanınca Pişmanlığını Dile Getiren Manifest Üyesi Mina Solak'a Sevgilisinden Destek!

Geçmiş Tweetleri İfşalanınca Pişmanlığını Dile Getiren Manifest Üyesi Mina Solak'a Sevgilisinden Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 10:32

Manifest grubunun sevilen ismi Mina Solak, sosyal medyada geçmişte yaptığı bazı paylaşımların ifşa edilmesiyle gündeme geldi. Kısa sürede büyüyen tartışmalar karşısında pişmanlığını samimi bir şekilde dile getiren Mina'ya sevgilisi Anıl'dan zor günlerinde büyük destek geldi!

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Türk müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan Manifest grubu, enerjileri ve özgün tarzlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Türk müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan Manifest grubu, enerjileri ve özgün tarzlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

'Big5 Türkiye' adlı yarışma programıyla oluşturulan ve 6 üyeden oluşan Manifesto grubunun adını şimdilerde duymayan kalmadı.

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla'nın jüri üyeliğinde gerçekleşen bu yarışma birbirinden yetenekli kızları müzik dünyasına soktu.

13 Haziran 2025'te 'Manifestival' adlı ilk albümünü yayımlayan grup hem festivallere hem de konserlere hız kesmeden devam ediyor.

Göz önünde olan grup üyeleri şöhreti bir yandan da gelen eleştirilerle karşıladı. Sosyal medyada sık sık tartışma konusu olan kızları destekleyen kadar eleştiren de çok.

Göz önünde olan grup üyeleri şöhreti bir yandan da gelen eleştirilerle karşıladı. Sosyal medyada sık sık tartışma konusu olan kızları destekleyen kadar eleştiren de çok.

Grubun 2000 doğumlu en büyük üyelerinden biri olan Mina Solak ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı.

2017 senesinde attığı tweetler yüzünden büyük bir kesimden tepki çeken Mina Solak sessizliği koruyordu. Bu süreçte Mina'nın Manifest grubundan çıkarılacağı ve yine Big5 Türkiye ile ün kazanan Ayça'nın gruba alınacağı iddiaları bile çıkmıştı!

Alizade Mina'nın attığı tweetleri tiye alırken çok geçmeden Mina Solak'tan açıklama geldi. 'Bir süre önce 2017’de atmış olduğum tweetler gündem oldu. Bir kısmı yanlış anlaşıldı, bir kısmı ise ettiğim gerçekten çok gereksiz laflar. 16 yaşımdaydım, yaşım küçüktü düşünemedim demeyeceğim o zaman da düşünmeliydim, laf olsun diye konuşmuşum.' şeklinde özür dileyen Mina'ya sevgilisinden destek gecikmedi.

Mina'nın açıklamasının tamamını merak edenleri şu içeriğimize:

Alizade'nin Mina'ya olan tepkisini kaçıranları da bu içeriğimize doğru alabiliriz:

Mina Solak'la geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen Anıl Daldal o özürün ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Mina Solak'la geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen Anıl Daldal o özürün ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Anıl Daldal sevgilisi Mina Solak'a destek verdi.

“Merhaba sevgili ailem, son zamanlarda sağda solda benimle ve hayatımdaki insanla alakalı bir sürü iyi kötü şeyler yazıldı çizildi. Birileri başarılı olduğunda, onun açığını yakalayıp ayağını kaydırmak isteyen bir sürü kişi olacaktır. Ama bilmiyorlar ki anında ayağa kaldıracak bi kitlemiz var. Siz zaten benim en büyük gururum olduğunuz için bu tarz muhabbetlere kimle alakalı olursa olsun girmiyorsunuz. Gerçekten harika bir kitleye sahibim. Bizimle alakalı da sizi rahatsız eden şeylere asla cevap vermeyin, bizim parolamız sevgidir. Müziğimizle, yaptığımız güzel şeylerle ve birbirimize sarılarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu sektörün kötü tarafıyla asla işimiz yok. Bizimle alakalı konuşup, paylaşacağınız tek şey konserler, şarkılar ve kendi anılarınızdır. Bunu zaten herkes biliyor.Sizi seviyor, güzel kalplerinizden öpüyorum.”

Anıl Daldal, Mina'nın yaptığı paylaşımın altına düştüğü yorumla da dikkat çekti.

Anıl Daldal, Mina'nın yaptığı paylaşımın altına düştüğü yorumla da dikkat çekti.

'Merak etme, her zaman yanındayım' ifadelerini kullanan ismin Mina'ya zor zamanında verdiği destek dikkatlerden kaçmadı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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