Geçmiş Tweetleri İfşalanınca Pişmanlığını Dile Getiren Manifest Üyesi Mina Solak'a Sevgilisinden Destek!

Grubun 2000 doğumlu en büyük üyelerinden biri olan Mina Solak ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı.

2017 senesinde attığı tweetler yüzünden büyük bir kesimden tepki çeken Mina Solak sessizliği koruyordu. Bu süreçte Mina'nın Manifest grubundan çıkarılacağı ve yine Big5 Türkiye ile ün kazanan Ayça'nın gruba alınacağı iddiaları bile çıkmıştı!

Alizade Mina'nın attığı tweetleri tiye alırken çok geçmeden Mina Solak'tan açıklama geldi. 'Bir süre önce 2017’de atmış olduğum tweetler gündem oldu. Bir kısmı yanlış anlaşıldı, bir kısmı ise ettiğim gerçekten çok gereksiz laflar. 16 yaşımdaydım, yaşım küçüktü düşünemedim demeyeceğim o zaman da düşünmeliydim, laf olsun diye konuşmuşum.' şeklinde özür dileyen Mina'ya sevgilisinden destek gecikmedi.