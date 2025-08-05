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Güney Koreli Sosyal Medya Fenomeni Chaby Han'a Eşi Gülce Elibol'dan Skandal İhanet Suçlaması!

Güney Koreli Sosyal Medya Fenomeni Chaby Han'a Eşi Gülce Elibol'dan Skandal İhanet Suçlaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 09:47

Sosyal medyada pozitif enerjileriyle tanınan Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinden gelen ayrılık haberi, takipçilerini adeta şoke etti! Uzun süredir birlikte olan ve evlilikleriyle örnek gösterilen ikiliden Gülce Elibol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma iddialarını doğruladı!

'Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı' diyen Elibol, aldatıldığını açıkça dile getirirken, Chaby Han’ı da sorumluluktan kaçmakla ve yaşananları küçümsemekle suçladı.

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2007 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan ve Türkçeyi akıcı şekilde konuşmasıyla ekranlarda dikkat çeken Güney Koreli Chaby Han uzun süredir sosyal medyada denk gelinen isimlerden biri.

2007 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan ve Türkçeyi akıcı şekilde konuşmasıyla ekranlarda dikkat çeken Güney Koreli Chaby Han uzun süredir sosyal medyada denk gelinen isimlerden biri.

İlk olarak ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programına katılarak tanınan ardından YouTube'da Türkçe içerik üretmeye başlayan Chaby Han gerek Kore kültürüyle ilgili verdiği bilgiler gerekse Türk kültürüne adapte olmasıyla adından bahsettiriyordu.

Oyunculuk kariyerini de adım atmayı ihmal etmeyen Chaby, Oscar adayı Ayla filminde Sung Joon karakterini canlandırmış, ayrıca Menajerimi Ara ve Kertenkele gibi projelerde yer almıştı. 2023 yılında ise Survivor 2023 Fenomenler kadrosundaki yarışmacılar arasına girerek izleyici karşısına çıkmıştı.

Özel hayatıyla manşetlerde görmeye pek alışık olmadığımız Chaby Han, Gülce Elibol ile uzun süreli birlikteliğini 16 Mayıs 2022'de nikah masasına taşımıştı.

Özel hayatıyla manşetlerde görmeye pek alışık olmadığımız Chaby Han, Gülce Elibol ile uzun süreli birlikteliğini 16 Mayıs 2022'de nikah masasına taşımıştı.

Chaby Han ve Gülce Elibol’un sosyal medya paylaşımlarındaki etkileşimin azalması ve birlikte fotoğraf paylaşmamaları, 'ilişkileri bitmiş olabilir' iddialarını doğurmuştu.

Son zamanlarda boşandıkları yönünde çıkan iddialarla adlarından bahsettiren ikili 3 yıl süren evliliklerini bitirdiğini duyurdu.

Evlilikleri ve birliktelikleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören ikilinin bu kararı kısa sürede olay oldu.

Boşanma iddialarını doğrulayan Gülce Elibol'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve ihanet iddiaları ise gözlerin Chaby Han'a çevrilmesine neden oldu.

Gözünün önünde Chaby Han'ın kendisini aldattığını açıklayan Gülce Elibol'un iddiaları görenleri şoke etti!

Gözünün önünde Chaby Han'ın kendisini aldattığını açıklayan Gülce Elibol'un iddiaları görenleri şoke etti!

'Her boku tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi.

Üstüne, utanmadan yaşananlarla yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi gözümün önünde ihanetle sonlandırıp, tüm sorumluluklardan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti (!). Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız fark ettim.

En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi.

Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu, son kez sizin için dilerim. Duruma saygısı olmayan kimseden sürece saygı beklemek de benim aptallığım. Hak etmediğini yaşayan her insanın, hak ettiğiyle son bulmasını dilerim. Ne bu konunun mevzu bahis, ne de daha fazla konuşulmasını isterim.

Sevgi güzel şey, dilerim her zaman doğru yerde kalır'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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