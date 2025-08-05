Güney Koreli Sosyal Medya Fenomeni Chaby Han'a Eşi Gülce Elibol'dan Skandal İhanet Suçlaması!
Sosyal medyada pozitif enerjileriyle tanınan Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinden gelen ayrılık haberi, takipçilerini adeta şoke etti! Uzun süredir birlikte olan ve evlilikleriyle örnek gösterilen ikiliden Gülce Elibol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma iddialarını doğruladı!
'Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı' diyen Elibol, aldatıldığını açıkça dile getirirken, Chaby Han’ı da sorumluluktan kaçmakla ve yaşananları küçümsemekle suçladı.
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2007 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan ve Türkçeyi akıcı şekilde konuşmasıyla ekranlarda dikkat çeken Güney Koreli Chaby Han uzun süredir sosyal medyada denk gelinen isimlerden biri.
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Özel hayatıyla manşetlerde görmeye pek alışık olmadığımız Chaby Han, Gülce Elibol ile uzun süreli birlikteliğini 16 Mayıs 2022'de nikah masasına taşımıştı.
Gözünün önünde Chaby Han'ın kendisini aldattığını açıklayan Gülce Elibol'un iddiaları görenleri şoke etti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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