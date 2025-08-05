Güney Koreli Sosyal Medya Fenomeni Chaby Han'a Eşi Gülce Elibol'dan Skandal İhanet Suçlaması!

'Her boku tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi.

Üstüne, utanmadan yaşananlarla yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi gözümün önünde ihanetle sonlandırıp, tüm sorumluluklardan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti (!). Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız fark ettim.

En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi.

Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu, son kez sizin için dilerim. Duruma saygısı olmayan kimseden sürece saygı beklemek de benim aptallığım. Hak etmediğini yaşayan her insanın, hak ettiğiyle son bulmasını dilerim. Ne bu konunun mevzu bahis, ne de daha fazla konuşulmasını isterim.

Sevgi güzel şey, dilerim her zaman doğru yerde kalır'