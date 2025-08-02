Bir X Kullanıcısının Hazal Kaya'nın Son Pozundan "Ali Altay'la Boşanır" Çıkarımı X Halkını İkiye Böldü!
Hazal Kaya bir süredir yalnızca projeleriyle değil, dış görünümündeki değişimlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Önce saç rengini değiştirdi, sonra da yeni imajını yansıtan fotoğraflarla X’te fırtınalar estirdi. Ancak son paylaşımının ardından gelen bir kullanıcı yorumu, magazin camiasını adeta ayağa kaldırdı! Bir X kullanıcısının 'Yakında boşanma görüyorum' şeklindeki Ali Atay ve Hazal Kaya'nın boşanacağı hakkındaki yorumu X'te gündem oldu! Gelin kullanıcıları ikiye bölen o yoruma birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının sevilen yüzleri Ali Atay ve Hazal Kaya'nın aşkı, magazin gündeminin sevilen ilişkilerinden biri bildiğiniz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya ise bir süredir gündeme değişimiyle geliyor. Önce saçlarını boyatan güzel oyuncu ardından aşağıdaki pozdaki fitiliğiyle dikkat çekmişti.
Kısa sürede 3 milyon görüntülenme alan X kullanıcısının o yorumunu şöyle bırakalım!
O yorumun ardından X kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri o yoruma katılırken:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimileri ise Hazal Kaya'ya destek verdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın