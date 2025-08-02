Bir X Kullanıcısının Hazal Kaya'nın Son Pozundan "Ali Altay'la Boşanır" Çıkarımı X Halkını İkiye Böldü!

6 Şubat 2019’da Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen bir düğünle evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya'nın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. İlk çocukları Fikret Ali’yi 2019’un sonlarında kucağına alan çiftin kızları Leyla Süreyya da 2023 yılında dünyaya geldi.

Büyük bir aşk hikayesi desek eksik kalmayacak bir tutkuyla birbirine bağlı olan ikilinin uyumları da birbirlerine olan aşkları da her seferinde hissediliyor.

Fikret Ali ve Süreyya Leyla'yla mutluluklarını ikiye katlayan çiftimiz, katıldıkları her programda ilişkilerine dair verdikleri detaylarla kendilerine gıptayla baktırmayı başarıyor.