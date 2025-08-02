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Bir X Kullanıcısının Hazal Kaya'nın Son Pozundan "Ali Altay'la Boşanır" Çıkarımı X Halkını İkiye Böldü!

Bir X Kullanıcısının Hazal Kaya'nın Son Pozundan "Ali Altay'la Boşanır" Çıkarımı X Halkını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 15:56

Hazal Kaya bir süredir yalnızca projeleriyle değil, dış görünümündeki değişimlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Önce saç rengini değiştirdi, sonra da yeni imajını yansıtan fotoğraflarla X’te fırtınalar estirdi. Ancak son paylaşımının ardından gelen bir kullanıcı yorumu, magazin camiasını adeta ayağa kaldırdı! Bir X kullanıcısının 'Yakında boşanma görüyorum' şeklindeki Ali Atay ve Hazal Kaya'nın boşanacağı hakkındaki yorumu X'te gündem oldu! Gelin kullanıcıları ikiye bölen o yoruma birlikte bakalım!

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Türk televizyonlarının sevilen yüzleri Ali Atay ve Hazal Kaya'nın aşkı, magazin gündeminin sevilen ilişkilerinden biri bildiğiniz gibi.

Türk televizyonlarının sevilen yüzleri Ali Atay ve Hazal Kaya'nın aşkı, magazin gündeminin sevilen ilişkilerinden biri bildiğiniz gibi.

6 Şubat 2019’da Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen bir düğünle evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya'nın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. İlk çocukları Fikret Ali’yi 2019’un sonlarında kucağına alan çiftin kızları Leyla Süreyya da 2023 yılında dünyaya geldi.

Büyük bir aşk hikayesi desek eksik kalmayacak bir tutkuyla birbirine bağlı olan ikilinin uyumları da birbirlerine olan aşkları da her seferinde hissediliyor.

Fikret Ali ve Süreyya Leyla'yla mutluluklarını ikiye katlayan çiftimiz, katıldıkları her programda ilişkilerine dair verdikleri detaylarla kendilerine gıptayla baktırmayı başarıyor.

Hazal Kaya ise bir süredir gündeme değişimiyle geliyor. Önce saçlarını boyatan güzel oyuncu ardından aşağıdaki pozdaki fitiliğiyle dikkat çekmişti.

Hazal Kaya ise bir süredir gündeme değişimiyle geliyor. Önce saçlarını boyatan güzel oyuncu ardından aşağıdaki pozdaki fitiliğiyle dikkat çekmişti.

X kullanıcıları arasında olay olan o poza gelen bir yorum ortalığın kısa sürede karışmasına neden oldu. Bir X kullanıcısının yaptığı 'Ali Atay'la yakında boşanma görüyorum. Sadece hissel' şeklindeki öngörüsü diğer kullanıcılar arasında merak konusu oldu. 

Kullanıcının bu düşünceye nereden vardığına dair net bir açıklaması olmamasına rağmen birçok isim bu yoruma hak verdi. Kimilerinin odağında ise Hazal Kaya’nın fiziksel görünüşü vardı!

Kısa sürede 3 milyon görüntülenme alan X kullanıcısının o yorumunu şöyle bırakalım!

Kısa sürede 3 milyon görüntülenme alan X kullanıcısının o yorumunu şöyle bırakalım!

O yorumun ardından X kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri o yoruma katılırken:

O yorumun ardından X kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri o yoruma katılırken:
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Kimileri ise Hazal Kaya'ya destek verdi:

Kimileri ise Hazal Kaya'ya destek verdi:
twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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