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Bir Gece Kulubünde Sahne Alan Mika Raun'un Dansı X'te Goygoyseverlere Malzeme Çıkardı!

Bir Gece Kulubünde Sahne Alan Mika Raun'un Dansı X'te Goygoyseverlere Malzeme Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 14:57

Sosyal medyada ne zaman sahneye çıksa olay olan Mika Raun, bu kez bir gece kulübünde sergilediği iddialı dans performansıyla X gündemine oturdu! Sahne kıyafeti, dans figürleri ve özgüveniyle dikkat çeken Mika’nın o anları, goygoyseverlerin diline düşmeden edemedi.

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İşte o anlar:

Gece kulüplerindeki sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Mika Raun'un takipçi kitlesi bir hayli büyük bildiğiniz gibi.

Gece kulüplerindeki sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Mika Raun'un takipçi kitlesi bir hayli büyük bildiğiniz gibi.

TikTok ve Instagram'da paylaştığı dikkat çekici videolarla kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüşen Mika Raun, açıklamaları, ilişkisi ve paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor. Estetikleri ve cinsiyet geçiş süreciyle de konuşulan Mika son olarak DJ'liğe adım atmıştı.

Performansı sorasında dans eden Mika Raun'un gece kulübündeki görüntüleri X’te mizah tufanı kopardı! Sahne ışıkları altında sergilediği dans kısa sürede milyon izlenme aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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