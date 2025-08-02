Bir Gece Kulubünde Sahne Alan Mika Raun'un Dansı X'te Goygoyseverlere Malzeme Çıkardı!
Sosyal medyada ne zaman sahneye çıksa olay olan Mika Raun, bu kez bir gece kulübünde sergilediği iddialı dans performansıyla X gündemine oturdu! Sahne kıyafeti, dans figürleri ve özgüveniyle dikkat çeken Mika’nın o anları, goygoyseverlerin diline düşmeden edemedi.
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İşte o anlar:
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Gece kulüplerindeki sahne performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Mika Raun'un takipçi kitlesi bir hayli büyük bildiğiniz gibi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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