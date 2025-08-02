Bakışlarını Kaçırdığı Röportaj Gündem Olmuştu: Arda Turan Bu Sefer O Spikerden Gözlerini Ayırmadı!
Bir röportaj sırasında Ukraynalı spikerin yüzüne bile bakmayan Arda Turan, adeta topa tutulmuştu! Soğuk ve mesafeli tavırları sosyal medyada gündem olurken, ünlü futbolcudan şaşırtan bir hamle geldi. Aynı spikere konuşan Arda Turan bu kez bambaşka davrandı! Göz teması kurdu, gülümsedi… Hal böyle olunca “Ne değişti Arda?” sorusu da beraberinde geldi.
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, bir süredir sosyal medyada Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajla anılıyor.
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Arda Turan'ın bu davranışlarının nedeni ise eşi Aslıhan Doğan'ın saldığı korku olarak düşünülürken, sosyal medya hamleleri gündeme gelmişti.
Eleştirilerin ardından Arda Turan'ın güzel spikere verdiği son röportajda soğuk tavırlarından eser kalmadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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