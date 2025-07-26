Röportaj Verdiği Sırada Spikerin Yüzüne Bile Bakmayan Arda Turan'ın Sosyal Medya Hamlesi Gözlerden Kaçmadı
Futbol sahalarının hırçın çocuğu Arda Turan, bu kez yeşil sahalarla değil, sosyal medyada yaşanan “göz teması” ve “beğeni” krizleriyle gündemde. Röportaj verdiği kadın spikere bakmaktan kaçınmasıyla gündeme gelen Turan’ın, aynı sunucunun Instagram gönderisini beğenmesi sosyal medyada kafaları karıştırdı.
Olaylar bununla da bitmedi! Aslıhan Doğan Turan’ın Savina’yı takibe alması, “Kıskançlık mı, kontrol mü?” tartışmalarını beraberinde getirdi.
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda sürekli göz temasından kaçınmasıyla gündem olmuştu.
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Bu görüntüler sonrası Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan güzel spikeri takibe aldı.
Arda Turan’ın Savina’nın gönderisine bıraktığı beğeni ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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