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Röportaj Verdiği Sırada Spikerin Yüzüne Bile Bakmayan Arda Turan'ın Sosyal Medya Hamlesi Gözlerden Kaçmadı

Röportaj Verdiği Sırada Spikerin Yüzüne Bile Bakmayan Arda Turan'ın Sosyal Medya Hamlesi Gözlerden Kaçmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 14:36

Futbol sahalarının hırçın çocuğu Arda Turan, bu kez yeşil sahalarla değil, sosyal medyada yaşanan “göz teması” ve “beğeni” krizleriyle gündemde. Röportaj verdiği kadın spikere bakmaktan kaçınmasıyla gündeme gelen Turan’ın, aynı sunucunun Instagram gönderisini beğenmesi sosyal medyada kafaları karıştırdı. 

Olaylar bununla da bitmedi! Aslıhan Doğan Turan’ın Savina’yı takibe alması, “Kıskançlık mı, kontrol mü?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda sürekli göz temasından kaçınmasıyla gündem olmuştu.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda sürekli göz temasından kaçınmasıyla gündem olmuştu.

Arda Turan, Beşiktaş'a karşı oynanan maç sonrası Savina’nın sorularını yanıtlarken sürekli göz temasından kaçınmıştı.

Ardından geçtiğimiz gün çıkan ikinci röportajda Turan'ın bu soğukluğu sürdürdüğü, yeşil sahadan gözlerini ayırmadığı görülmüştü.

Hatta o görüntüler sonrası sosyal medya ikiye bölünmüştü:

Bu görüntüler sonrası Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan güzel spikeri takibe aldı.

Bu görüntüler sonrası Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan güzel spikeri takibe aldı.

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya hareketleri yine gündem oldu. Bu kez olayın merkezinde ise Turan’ın sunucu Savina ile olan etkileşimi vardı. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylar olay oldu!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Arda Turan’ın Savina'ya karşı tutumunun eşi Aslıhan Doğan Turan'dan çekinmesi olabileceği de akıllara gelmişti.

Aslıhan Doğan Turan'ın, olayların ardından Savina’yı sosyal medyada takibe almasının nedeninin ise bu iddiaları susturmak için olduğu düşünüldü!

Arda Turan’ın Savina’nın gönderisine bıraktığı beğeni ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

Arda Turan’ın Savina’nın gönderisine bıraktığı beğeni ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

Arda Turan’ın bu beğenisi, röportajdaki tavrına gelen eleştirilerin ardından gelen bir hamle miydi?

Yoksa tüm tavırlar en başından beri bir şov muydu? Ne düşünüyorsunuz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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