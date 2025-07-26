Röportaj Verdiği Sırada Spikerin Yüzüne Bile Bakmayan Arda Turan'ın Sosyal Medya Hamlesi Gözlerden Kaçmadı

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya hareketleri yine gündem oldu. Bu kez olayın merkezinde ise Turan’ın sunucu Savina ile olan etkileşimi vardı. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylar olay oldu!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Arda Turan’ın Savina'ya karşı tutumunun eşi Aslıhan Doğan Turan'dan çekinmesi olabileceği de akıllara gelmişti.

Aslıhan Doğan Turan'ın, olayların ardından Savina’yı sosyal medyada takibe almasının nedeninin ise bu iddiaları susturmak için olduğu düşünüldü!