Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/un...
Milliyet'te yer alan habere göre, Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden Meral Kaplan'ın 23 milyon liralık dev bir dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alındığı iddia edildi! Arnavutköy’de bir arsanın satışı vaadiyle bir kişiden milyonlarca lira alan beş kişilik dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda, oyuncu Kaplan’ın hesabına aktarılan paralar olduğu söylendi.
Oyuncu Meral Kaplan o iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran E.Y. isimli vatandaş, kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye Arnavutköy'de satılmak istenen bir arsa için toplamda 23 milyon lira ödediğini belirtti.
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Milliyet'in haberine göre, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, mağdurun gönderdiği 23 milyon liralık paranın bir kısmının oyuncu Meral Kaplan’a ait hesaba aktarıldığı iddia edildi.
Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarına sert bir dille yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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