Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!

“Ben hayatımda emlak işi yapmadım. Tapu, arazi, arsa işlerinden de hiç anlamam. Kimseyi de dolandırmadım aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri ‘gözaltında’ yazılmasına rağmen ‘evimde’ şaşkınlık içinde okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm. En azından haberin doğru olup olmadığını arayıp bir teyid etseydiniz, kızım bu haberleri görmek zorunda kalmazdı. Avukatım Şeyda Yıldırım, konuyla ilgilenmektedir. Her şeyden önce bir anne olarak hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

Sevgiler

Meral Kaplan”

Kaplan, kendisinin yalnızca tanık olarak bilgisine başvurulduğunu, gözaltına alınmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca kamuoyundan ve basından, özellikle çocuğunun psikolojisini düşünerek daha duyarlı olunmasını istediğini belirtti.