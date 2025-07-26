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Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!

Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 12:30

Milliyet'te yer alan habere göre, Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden Meral Kaplan'ın 23 milyon liralık dev bir dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alındığı iddia edildi! Arnavutköy’de bir arsanın satışı vaadiyle bir kişiden milyonlarca lira alan beş kişilik dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda, oyuncu Kaplan’ın hesabına aktarılan paralar olduğu söylendi.

Oyuncu Meral Kaplan o iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/un...
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Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran E.Y. isimli vatandaş, kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye Arnavutköy'de satılmak istenen bir arsa için toplamda 23 milyon lira ödediğini belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran E.Y. isimli vatandaş, kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye Arnavutköy'de satılmak istenen bir arsa için toplamda 23 milyon lira ödediğini belirtti.

Ancak satış bir türlü gerçekleşmeyince dolandırıldığını anlayan mağdur, şikayette bulundu.

Yapılan operasyonla birlikte S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden D.Ö. (28), A.Ş. (38), N.T. (45) ve M.D. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden iki adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Milliyet'in haberine göre, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, mağdurun gönderdiği 23 milyon liralık paranın bir kısmının oyuncu Meral Kaplan’a ait hesaba aktarıldığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, mağdurun gönderdiği 23 milyon liralık paranın bir kısmının oyuncu Meral Kaplan’a ait hesaba aktarıldığı iddia edildi.

Bunun üzerine ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın da gözaltına alındığı iddia edildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden Kaplan, paranın hesabına arkadaşı tarafından gönderildiğini ve detaylara dair bilgisinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meral Kaplan'ın da aralarında bulunduğu diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

“Ben hayatımda emlak işi yapmadım. Tapu, arazi, arsa işlerinden de hiç anlamam. Kimseyi de dolandırmadım aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri ‘gözaltında’ yazılmasına rağmen ‘evimde’ şaşkınlık içinde okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm. En azından haberin doğru olup olmadığını arayıp bir teyid etseydiniz, kızım bu haberleri görmek zorunda kalmazdı. Avukatım Şeyda Yıldırım, konuyla ilgilenmektedir. Her şeyden önce bir anne olarak hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

Sevgiler

Meral Kaplan”

Kaplan, kendisinin yalnızca tanık olarak bilgisine başvurulduğunu, gözaltına alınmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca kamuoyundan ve basından, özellikle çocuğunun psikolojisini düşünerek daha duyarlı olunmasını istediğini belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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