Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!

'Karabiberim”, “Mesafe”, “Poşet”, “Bilsem Ki”, “Gamzelim”, “Sana Değmez” gibi parçalar, sadece dönemin değil; günümüzün de en çok dinlenenleri arasında. Dinleyicilerse yıllardır şu sorunun peşinde: “Bu sözler kime yazıldı?”

İşte o soru, nihayet Orkun Işıtmak’ın videosunda Serdar Ortaç’a doğrudan soruldu.

'Bir daha öyle şarkı yazamam herhalde' diyen Serdar Ortaç, kendisine sorulan 'ilham kaynağı' sorusunu da yanıtladı. 'İlhama pek inanmıyorum, aşık oldun ve şarkı yazdın diyelim, o zaman 3 bin 5 bin şarkıyı 5 bin kıza aşık olmuş olman lazım. Bazılarını sevdiğim kadına yazdım. Ama çoğu hayalime, öyle bir kadın hayal ediyorum ona yazıyorum. Gerçekte yok öyle birisi' şeklinde konuşan isim şarkılarını spesifik birine yazmadığını söyledi.