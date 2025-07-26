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Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!

Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 11:37

Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, bu kez bir konser ya da albümle değil; Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalındaki “Yalan Makinesi” programıyla gündeme geldi. Program boyunca verdiği samimi yanıtlar ve kahkahalarla sosyal medyada büyük ilgi gören Ortaç, kendisine yöneltilen “Şarkılarını kime yazıyorsun?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

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İşte o anlar:

Serdar Ortaç, 90’lı yıllardan bugüne Türk popunun en üretken isimlerinden biri olarak sayılıyor. Sözleriyle hafızalara kazınan onlarca hit şarkının arkasında onun imzası var.

Serdar Ortaç, 90’lı yıllardan bugüne Türk popunun en üretken isimlerinden biri olarak sayılıyor. Sözleriyle hafızalara kazınan onlarca hit şarkının arkasında onun imzası var.

'Karabiberim”, “Mesafe”, “Poşet”, “Bilsem Ki”, “Gamzelim”, “Sana Değmez” gibi parçalar, sadece dönemin değil; günümüzün de en çok dinlenenleri arasında. Dinleyicilerse yıllardır şu sorunun peşinde: “Bu sözler kime yazıldı?”

İşte o soru, nihayet Orkun Işıtmak’ın videosunda Serdar Ortaç’a doğrudan soruldu.

'Bir daha öyle şarkı yazamam herhalde' diyen Serdar Ortaç, kendisine sorulan 'ilham kaynağı' sorusunu da yanıtladı. 'İlhama pek inanmıyorum, aşık oldun ve şarkı yazdın diyelim, o zaman 3 bin 5 bin şarkıyı 5 bin kıza aşık olmuş olman lazım. Bazılarını sevdiğim kadına yazdım. Ama çoğu hayalime, öyle bir kadın hayal ediyorum ona yazıyorum. Gerçekte yok öyle birisi' şeklinde konuşan isim şarkılarını spesifik birine yazmadığını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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futboltopu20

yabancı sevgilileri oluyordu 2005-2006 yıllarında

Kazım ilbasmış

Bu kumarbazı neden haber yaparlarki