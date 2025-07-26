Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!
Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, bu kez bir konser ya da albümle değil; Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalındaki “Yalan Makinesi” programıyla gündeme geldi. Program boyunca verdiği samimi yanıtlar ve kahkahalarla sosyal medyada büyük ilgi gören Ortaç, kendisine yöneltilen “Şarkılarını kime yazıyorsun?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Ortaç, 90’lı yıllardan bugüne Türk popunun en üretken isimlerinden biri olarak sayılıyor. Sözleriyle hafızalara kazınan onlarca hit şarkının arkasında onun imzası var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yabancı sevgilileri oluyordu 2005-2006 yıllarında
Bu kumarbazı neden haber yaparlarki