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50 Milyon Dolar Kaybettiği İddia Ediliyordu: Serdar Ortaç Kumar Masasında Bıraktığı Para Hakkında Konuştu!

50 Milyon Dolar Kaybettiği İddia Ediliyordu: Serdar Ortaç Kumar Masasında Bıraktığı Para Hakkında Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 00:03

Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, Orkun Işıtmak’ın “PembeYalanlar” serisine konuk olarak yalan makinesine bağlandı. Programda yöneltilen “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusunu yanıtlayan isim verdiği cevapla adından bahsettirdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PMPfL...
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İşte o anlar:

Önceki söylentilere göre, Serdar Ortaç’ın kumar borcunun 50 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmişti.

Önceki söylentilere göre, Serdar Ortaç’ın kumar borcunun 50 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmişti.

Ancak programdaki açıklaması, bu rakamı doğrulamak yerine büyük bir belirsizlikle sonuçlandı!

Serdar Ortaç, Orkun Işıtmak’ın yalan makinesi programında kumarda ne kadar kaybettiğini tam olarak bilmediğini açıklarken “Ne kadar kaybettim bilmiyorum, çok kaybettim…” şeklinde konuştu.

Hayatında kazandığı paranın büyük bir kısmını hatta neredeyse tamamını kaybettiğini söyleyen Serdar Ortaç kumar alışkanlığının hayatına olan olumsuz etkilerinden de bahsetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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