50 Milyon Dolar Kaybettiği İddia Ediliyordu: Serdar Ortaç Kumar Masasında Bıraktığı Para Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PMPfL...
Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, Orkun Işıtmak’ın “PembeYalanlar” serisine konuk olarak yalan makinesine bağlandı. Programda yöneltilen “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusunu yanıtlayan isim verdiği cevapla adından bahsettirdi.
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İşte o anlar:
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Önceki söylentilere göre, Serdar Ortaç’ın kumar borcunun 50 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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