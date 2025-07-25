50 Milyon Dolar Kaybettiği İddia Ediliyordu: Serdar Ortaç Kumar Masasında Bıraktığı Para Hakkında Konuştu!

Ancak programdaki açıklaması, bu rakamı doğrulamak yerine büyük bir belirsizlikle sonuçlandı!

Serdar Ortaç, Orkun Işıtmak’ın yalan makinesi programında kumarda ne kadar kaybettiğini tam olarak bilmediğini açıklarken “Ne kadar kaybettim bilmiyorum, çok kaybettim…” şeklinde konuştu.

Hayatında kazandığı paranın büyük bir kısmını hatta neredeyse tamamını kaybettiğini söyleyen Serdar Ortaç kumar alışkanlığının hayatına olan olumsuz etkilerinden de bahsetti.